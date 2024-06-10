中国指责美国在南中国海推进军事部署激化分歧

（万象综合讯）中国外交部副部长孙卫东上周六指责以美国为首的域外势力推进在南中国海军事部署，挑唆激化涉及南中国海分歧和矛盾。

据中国外交部官网新闻稿，孙卫东6月7日至8日率团赴老挝出席亚细安与中日韩（10+3）高官会、东亚峰会高官会以及亚细安地区论坛高官会。

他在会后接受媒体采访时说，目前南中国海的最大安全挑战来自域外，“以美国为首的域外势力从地缘政治目的出发，操弄集团政治和阵营对抗，推进在南（中国）海军事部署和行动，挑唆激化涉海分歧和矛盾，损害沿岸国正当权益。”

近一年来中国和菲律宾在南中国海主权争议地区的摩擦不断，美国对盟友菲律宾表示支持，并于4月在菲律宾部署“堤丰”新型导弹发射系统。

孙卫东批评美国将本地区“拉入军备竞赛漩涡，将整个亚太地区置于地缘冲突的阴影之下，严重开历史倒车，严重危害地区国家安全，严重破坏地区和平稳定。”

孙卫东还说，中国将同南中国海当事国通过对话协商妥善管控争议；同亚细安国家全面有效落实《南中国海各方行为宣言》，积极推动“南中国海行为准则”磋商不断取得新进展，共同维护南中国海和平稳定大局。

据路透社上星期六（6月8日）分析认为，南中国海已成为北京和华盛顿的潜在冲突点。

今年4月，美菲两国高层举行会议，菲律宾外交部长马纳洛表示，菲律宾决心维护在南中国海的主权权利；美国防长奥斯汀则强调，华盛顿与马尼拉站在一起，反对在南中国海的胁迫行为；美国对《美菲共同防御条约》有着“铁一般的”承诺。

在最近一次交锋中，中菲因5月19日两国船艇因在海上相遇时发生摩擦而相互指责，菲方称在疏散生病人员过程中遭中方阻挠。中方称如果菲方提前通报，可以“允许”菲方向坐滩军舰运送必要生活物资和撤离相关人员。

菲律宾国家安全顾问阿诺星期六称中方这一说法荒谬、胡说八道且不可接受，表示菲律宾“不需要也不会需要”中国批准菲方在阿云津礁（中国称仁爱礁）的活动。