中共三中全会前 北京卫戍区政委换将

（北京综合讯）在中共第二十届中央委员会第三次全体会议于今年7月召开前，肩负保卫中国首都重任的北京卫戍区 ，已由解放军陆军少将朱军接任政治委员。

据《北京日报》报道，北京市上个星期四（6月6日）召开党管武装工作会议，北京市委书记、北京卫戍区党委第一书记尹力在会议上强调，要以首善标准做好北京党管武装工作，会议由北京卫戍区政委朱军主持，北京市委常委、北京卫戍区司令员付文化讲评部署全市党管武装工作。

这一消息显示，朱军已任北京卫戍区政委。香港《明报》星期天（6月9日）报道称，这是首度披露北京卫戍区政委已换人。

据《鲁中晨报》，朱军是湖南湘潭人，曾任中国解放军驻滇空军某部政委，空军乌鲁木齐基地政委等职。北京卫戍区前任政委是张凡迪，他今年已年满60岁退休年龄。

北京卫视《北京新闻》报道画面显示，朱军身着陆军军服、佩戴少将肩章出席会议。

北京卫戍区是省级军区、担负首都警卫和守备勤务的军队组织，同时是中共北京市委的军事工作部门和北京市政府的兵役工作机构，受北京军区和北京市党委、政府的双重领导。

《明报》指出，北京卫戍区肩负保卫首都重任，坊间有“御林军”之称。报道也提到，在2015年中国军队改革后，各个省级军区（或警备区）已改由中央军委国防动员部管辖，只有北京卫戍区、新疆军区和西藏军区例外，仍划归陆军管理，继续保持战斗部队职能，做到“随时能战”。