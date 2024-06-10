李强本周访问新西兰 分析：旨在展现友好关系

中国与欧洲国家贸易摩擦升级之际，中国总理李强本周将访问新西兰，外界预计他将同时访问澳大利亚。分析指出，这次时隔七年的中国总理澳新行，旨在搁置双边分歧，展现中国能与西方国家维持友好关系。

新西兰总理拉克森（Christopher Luxon）星期一（6月10日）宣布，李强将在本周晚些时候到访新西兰。今年正值中国与新西兰建立全面战略伙伴关系10周年，也是2017年时任中国总理李克强访问新西兰后，再有中国总理到访。

拉克森表示期待热烈欢迎李强来访，并称这将是两国就合作领域进行交流的宝贵机会。他说，新西兰和中国在有共同利益的领域合作，在出现分歧时进行坦诚、有建设性的交流。

拉克森形容，新西兰与中国的关系，“意义重大、复杂且具有韧性”。他也说：“全球前景充满挑战，因此我们必须就新西兰关注的关键课题与中国分享观点、进行接触。”

中国是新西兰最大的贸易伙伴，去年双边贸易额近380亿纽元（约314亿新元）。拉克森相信双边贸易将继续增长，帮助新西兰政府实现未来10年出口额翻番的目标。

拉克森将在新西兰首都惠灵顿为李强举行欢迎仪式，两人随后将举行双边会谈，并共同出席晚宴。李强还将访问奥克兰，关注商业、农业科技、教育和人员往来与交流等合作领域。

中国外交部长王毅今年3月访问新西兰时，强调两国在外交、经济和社会关系方面的重要性，并表示期待两国进行进一步高层互访。中共中央对外联络部部长刘建超5月访问新西兰时重申，中国愿同新西兰加强高层交往，增进政治互信。

此次访问正值北京与欧盟贸易摩擦升级之际。欧盟据报将从下月起对中国电动汽车进口征收关税。另有消息称，中国企业要求有关部门对从欧盟进口的乳制品展开反补贴调查；乳制品则是新西兰对华主要出口产品。

南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，中国高层此时出访对华态度相对温和的新西兰，传递出“中国可以和西方国家搞好关系”的政治信号。除了推进在农业、贸易和教育等领域的合作，预计中国也会提及新西兰有意加入的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）。

去年底上任的新西兰中右翼政府正寻求加深与澳洲、美国和英国等西方国家的关系，并正在考虑是否加入中国反对的AUKUS合作项目。新西兰外长彼得斯上个月对北京加大参与太平洋地区安全领域事务表示严重关切，并警告北京不要采取可能破坏稳定或区域安全的行动。

李明江认为，中国可能不会以贸易惩罚的手段向新西兰直接施压，而是通过加强合作，为新西兰提供更多利益前景，让领导层三思而后行。

新西兰当代中国研究中心主任杨杰生（Jason Young）则向法新社分析，李强的访问说明两国都愿意搁置分歧，“让双方得以展示两国关系中的各种挑战正受到控制。”

香港《南华早报》4月曾引述消息人士称，李强将在6月第三周访问澳洲。这个行程与李强访问新西兰的时间吻合，标志着中澳两国朝改善双边关系又迈进一大步。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期一告诉媒体，李强可能到访的消息将按照惯例获确认，“堪培拉和北京将同时发声明”。