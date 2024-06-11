王毅：中俄关系发展不受外部阻挠干扰

（北京/莫斯科综合讯）中共中央政治局委员、外交部长王毅在与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会面时说，中俄关系的发展不受“外部阻挠干扰”，也不针对第三国。

在俄罗斯出席金砖国家外长会的王毅，当地时间星期一（6月10日）在下诺夫哥罗德与拉夫罗夫会面。

据中国外交部官网消息，王毅在会谈时说，发展中俄关系是双方基于各自根本利益作出的战略选择，顺应世界大势和时代潮流，不针对第三方。中国愿同俄罗斯一道，保持战略定力，应对外部阻力。

谈及金砖扩员，王毅说，扩员后的金砖机制将为更加公正合理的全球治理体系发挥关键和重要作用。

拉夫罗夫说，俄罗斯愿同中国在联合国安理会等多边平台密切配合，加强外交协调。他也说，在国际地区事务中，志同道合的国家正在不断增加，金砖扩员体现了这一积极态势。

据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫也就中国政府决定不派代表赴瑞士参加乌克兰问题会议，向王毅表示了感谢。由乌克兰倡议的和平会议将于6月15日至16日于瑞士举行。

俄罗斯外交部发表声明说，拉夫罗夫对中国伙伴在乌克兰危机问题上采取平衡和一致的立场表示感谢，根据这一立场，北京决定不派代表参加和平会议，因该会议没有考虑到俄罗斯的平等参与，以及对所有和平倡议和当前现实的公平性考虑。

根据中国外交部官网的消息，中俄双方就当前国际和地区形势以及乌克兰危机等进一步交换了意见。