美媒：美计划打造地狱景象 挫败大陆武力攻台行动

（华盛顿综合讯）美国军官透露，华盛顿计划部署数千艘无人潜艇和新型无人机，试图将台湾海峡打造成“地狱景象”（Hellscape），以挫败中国大陆攻打台湾的军事行动。

美国《华盛顿邮报》专栏作者罗金在星期一（6月10日）刊载的文章中说，美国印太司令部司令帕帕罗在新加坡出席香格里拉对话期间向他解释这项战略，并强调这是挫败大陆武力攻台行动的关键。

帕帕罗说，美军设想的是，一旦中国大陆舰队越过台湾海峡，美军数千套无人驾驶潜艇、无人驾驶舰艇、空中无人机就会严阵以待，给台湾、美国及其他友军争取时间以便展开全面反击。

他称，中国大陆可能会在没有任何预警下对台发动大规模攻击，避免战事拖延。“我想用一些机密能力把台湾海峡打造成一个无人驾驶的地狱……让他们痛苦一个月，从而争取时间做其它准备。”

帕帕罗没有进一步透露执行细节，但他表明这是真实且可实现的，只是付诸实践的时间已经不多。

美国国防部副部长希克斯今年3月宣布斥资10亿美元（13亿新元）开展一项名为“复制器”（Replicators）的项目，建造大量廉价但可靠的无人机群。

她去年8月说，“复制器”的目标是对抗中国的最大优势，即庞大的舰船、导弹和军人数量。

但文章指出，无人机群的具体交付时间仍不明确。即使“地狱景观”及时出现，单靠无人机群也无法匹敌北京的大规模军事建设；美军目前也无法有效反制解放军的高超音速巡航导弹，对台军事交付也严重推迟。

文章还说，北京也可能通过封锁台湾、经济胁迫、政治干预等方法施压台湾民众接受统一。帕帕罗是一名军官而非外交官，应对这些威胁不是他的职权范围。

中国大陆在5月23日对台发动两天的“联合利剑-2024A”军演，展示有效包围并封锁台湾的能力。帕帕罗5月29日告诉《日经亚洲》，美方看了演习，并从中吸取经验，为未来做好准备。