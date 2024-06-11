李强本周将访澳洲 2017年以来访澳级别最高的中国领导人

（北京／堪培拉综合讯）中国总理李强星期六（6月15日）起将访问澳大利亚四天，成为2017年以来访澳级别最高的中国领导人。

中国外交部和澳大利亚政府星期二（6月11日）公布上述消息。中国外交部发言人林剑说，李强是应澳洲总理阿尔巴尼斯的邀请访澳，两人将共同举行第九轮中澳总理年度会晤。

林剑介绍，今年是中澳建立全面战略伙伴关系10周年，两国都是亚太地区重要国家，经济高度互补，合作前景广阔。中国愿以此访为契机同澳洲一道，加强高层交往，增进理解互信，深化务实合作，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的关系。

他也透露，李强这次出访行程还包括访问新西兰和马来西亚。

据澳洲广播公司报道，堪培拉在声明中说，李强此行将访问阿德莱德市、首都堪培拉和矿业大州西澳大利亚州。李强将与澳洲外长黄英贤、贸易部长法雷尔，以及当地商界领袖会面。

阿尔巴尼斯在堪培拉举行的媒体吹风会上说，这是澳中两国直接讨论关键问题的重要机会，“通过展示国家价值观、人民素质和经济实力来增进我们的利益”。

他说，澳洲将继续与中国保持以对话为核心的稳定且直接的关系。澳洲将从国家利益出发与中国来往，在力所能及的范围内合作、在有分歧之处提出反对。

路透社报道，阿尔巴尼斯将向李强提及澳籍华裔作家杨恒均一案，以及上个月初中国军机在黄海国际水域上空向澳洲军用直升机发射照明弹的事件。阿尔巴尼斯强调，该事件“非常危险，根本不应该发生”。

澳洲中左翼政府2022年5月上台后，中澳贸易在两国关系重建后全面回暖。此前北京取消对澳洲煤炭、木材、大麦和葡萄酒等产品实施的贸易壁垒。然而，两国在安全等领域仍有摩擦。