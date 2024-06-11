荷兰批中国危险逼近舰载机 中国反指侵权挑衅炫耀武力

（北京／阿姆斯特丹综合讯）荷兰指中国军机在东中国海危险逼近该国军舰后，中国国防部回应称，军方的驱逐行为“合法合理”，并反批荷兰“侵权挑衅”。

据“国防部发布”微信公众号星期二（6月11日）消息，中国国防部新闻发言人张晓刚说，荷兰“特罗姆普”号护卫舰舰载直升机6月7日在上海以东侵权挑衅，解放军东部战区以语音警告、起飞战机等方式外逼驱离，“完全合法合理，全程专业规范，制造不安全的恰恰是荷方而不是中方”。

张晓刚还指荷兰谎称执行联合国任务，“在他国管辖的海空域炫耀武力，制造紧张局面”，损害两国友好关系。

张晓刚称，中国对此表示强烈不满，并已向荷兰提出严正交涉。他还说：“我们正告荷方严格约束海空兵力行动，侵权挑衅必遭中方坚决反制。”

荷兰国防部6月8日在声明中指，两架中国军机6月7日在东中国海国际空域，多次对执行联合国制裁朝鲜行动的“特罗姆普”号护卫舰绕飞盘旋，并逼近该舰的NH90海上攻击直升机，“造成了潜在的不安全局面”。

此前“特罗姆普号”5月31日从越南海防港出发，航行穿过台湾海峡，引发北京不满。

中国外交部发言人毛宁6月3日说，中国一贯尊重各国依据国际法享有的航行权利，但坚决反对以航行自由为名，危害中国的主权和安全。

尽管发生中国军机逼近事件，荷兰国防部确认该舰将按计划继续航行。