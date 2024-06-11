患儿千万救助款被卷走 中华儿慈会被停止活动三个月

（北京／郑州综合讯）在卷入诈骗风波九个月后，中国公募基金会“中华少年儿童慈善救助基金会”被令停止活动三个月，官方也将其列入社会组织严重违法失信名单。

据澎湃新闻报道，中国民政部星期二（6月11日）通报对儿慈会事件的调查处理结果。通报称，曾作为患儿家长并接受过儿慈会救助的柯某孝，自2022年11月起参与儿慈会9958儿童大病紧急救助项目廊坊救助站的相关工作。

2023年6月至8月，柯某孝私自以儿慈会9958项目的名义向患儿家长筹集资金，骗取近千万元人民币（187万新元）。当年9月，柯某孝因涉嫌诈骗被采取强制措施，目前案件已移送司法机关处理。

通报称，案件暴露儿慈会存在内部管理不规范、9958项目操作违规等问题。儿慈会也存在未按规定的业务范围进行活动、未依法履行信息公开义务等违法情形。

中国民政部对儿慈会作出停止活动三个月的行政处罚，并责令儿慈会按程序罢免相关负责人职务，对有关中共党员失职失责问题进行立案审查。

目前，儿慈会副秘书长、9958项目负责人王某涉嫌职务犯罪一案已移送司法机关处理。

儿慈会官网显示，该基金会成立于2010年，由中国民政部主管，对处于困境或者有特殊困难的少年儿童开展帮扶活动。

儿慈会涉“配捐”诈骗风波已延宕九个月。所谓“配捐”，是指民众为公益项目捐出一笔钱后，慈善机构或企业也“搭配”着捐出一笔钱，以吸引公众参与公益活动。

顶端新闻去年9月报道，有网民发贴指出，儿慈会9958项目河北负责人柯某孝以“配捐”项目的名义，卷走患儿家庭的救命钱。家属们之所以相信这一项目，是由于儿慈会9958儿童紧急救助微信公号曾认证过柯某孝的身份。

事件被曝后，引发舆论轩然大波。在中国公益慈善屡曝丑闻、慈善事业透明度不断受到批评的背景下，儿慈会的“配捐”诈骗风波再次引发民众对中国公益组织整体公信力的质疑。