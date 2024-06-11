四名美国大学教师在中国被刺伤 分析：事件可能给中美人文交流蒙上阴影

中国东北吉林市的一个公园内星期一（6月10日）发生持刀伤人案，五人在事件中受伤，其中四人是在中国任教的美国大学教师，一名55岁的崔姓中国男子被警方逮捕。

吉林市警方通报，崔姓嫌疑人事发时与其中一名美国教师发生碰撞，随后持刀伤人；中国外交部强调，警方初步判定，这是一起孤立偶发事件。

受访学者认为，无论行凶者动机为何，在当前中美科技与人文交流频频受阻的情况下，这起事件只会令两国关系雪上加霜。

据路透社报道，遇袭的四名美国大学教师来自艾奥瓦州康奈尔学院（Cornell College），他们星期一在中国吉林省吉林市北山公园游玩时，遭遇持刀袭击。

据美国驻华大使伯恩斯在社交媒体X上透露，这四名教师中，三人是美国籍，一人是非美国籍的艾奥瓦州居民。

康奈尔学院院长布兰德（Jonathan Brand）发表声明说，这些教师遇袭时与中国北华大学的一名教师在一起。

康奈尔学院是美国艾奥瓦州芒特弗农的一所私立文理学院。该学院在2018年与吉林市的北华大学签署合作协议，派遣教师为后者提供为期两周的短期授课，涵盖计算机科学、数学和物理学。

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，艾奥瓦州众议员亚当·扎布纳（Adam Zabner）透露，他的兄弟大卫·扎布纳是受害者之一，他此行是在两校的合作协议下第二次访问中国。

据吉林市公安局船营分局星期二傍晚通报，警方星期一11时49分接到报警后，属地派出所民警赶到现场，第一时间将伤者送医救治，并在当天抓捕涉案的55岁崔姓男子。

据警方通报，崔姓嫌疑人是吉林市当地人，当天在北山公园走路时与其中一名美国教师发生碰撞，遂持刀刺伤这四名美国教师，以及一名上前阻止其行凶的中国人。

警方通报也称，“伤者均得到妥善医治，无生命危险。案件侦办等相关工作正在进一步开展中”。

伯恩斯在X上发文说，他对四名美国大学教师遇刺感到“愤怒和深切不安”，美国领事官员星期二探望了正在吉林医院接受治疗的四人。“我们正在尽一切努力帮助他们，并希望他们早日完全康复。”

在吉林市警方发布通报前，中国媒体普遍对此案保持缄默，社交媒体也疑似存在删帖与控评。相比之下，美国舆论高度关注事件。

中美关系过去几年急转直下，加上冠病疫情影响国际旅行，中美之间的人文交流跌入低谷。中美元首去年11月在旧金山会晤后，双方达成共同促进人文交流的共识，提出要加强教育事务合作，减少阻碍人文交流的负面因素。

中国国家主席习近平当时在访问旧金山时宣布，中国未来五年愿邀请5万名美国青少年赴华交流学习。习近平上周在复信美国肯恩大学校长拉蒙·雷波列特时也提出，要鼓励中美两国高校加强交流合作。

美国教师在华被刺伤的事件，预计会让中美通过人文交流和教育联系以稳定两国关系的努力遭遇挫折。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋接受《联合早报》采访时指出，这类事件的发生，很可能会让更多的美国人认为在中国不安全，虽然目前看来嫌犯很可能只是存在心理问题，但这对恢复中的中外交流依然是一起负面事件。

中国外交部发言人林剑星期二在例行记者会上强调，偶发案件不会对中美人文交流正常的开展造成影响。他也说，中国一直并将继续采取有效措施，切实保护所有在中国外国人的安全。