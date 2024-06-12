吉林遇袭美国教师：中国警方称行凶者是一名失业汉

（北京讯）四名美国大学教师星期一在中国吉林省吉林市被人持刀刺伤后，其中一人引述中国警方的说法，行凶者是一名失业人士。

据美国爱荷华公共电台（Iowa Public Radio）新闻星期二（6月11日）报道，其中一名遇袭者扎布纳（David Zabner），是第二次访问中国。截至周二上午，扎布纳和他的三名同事仍在附近的医院接受治疗。

扎布纳在病房接受爱荷华公共电台访时说，他和三名同事原本计划去松花江观看端午节活动。但他们发现河边人太多，连河水都看不到。于是，他们选择到附近的北山公园。

扎布纳回忆，他们在公园下山时，突然听到身后传来一声尖叫。

扎布纳说：“我转过身，发现一个男人正拿着一把刀向我挥舞。我没有立即意识到发生了什么。我以为我的同事被推倒了，而他出于某种原因正试图推我。然后我低头看了看自己的肩膀，意识到‘我在流血。我被刺伤了’。”

扎布纳的手臂在肩膀下方六英寸处被刺伤。大约20分钟后，救护人员赶到。

扎布纳称，中国警方事后告诉他们，行凶男子失业了，运气也不好，因为“我们一行人中有人撞到了他。然后他决定以他的那种方式回应”。

吉林市警方星期二通报，当地一名崔姓男子事发时与其中一名美国教师发生碰撞，随后持刀伤人。中国外交部发言人星期二强调，吉林市警方初步判定，这是一起孤立偶发事件。