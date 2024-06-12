习近平：推动企业建设政企分开现代企业制度

（北京讯）中共总书记习近平星期二在一场会议上强调，要推动中国企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，培育更多世界一流企业。但会议同时指出，要加强中共对国有企业的全面领导，加强对国有资本监督管理。

据新华社报道，身兼中共中央全面深化改革委员会主任的习近平，星期二（6月11日）下午主持召开中央深改委第五次会议，审议通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》等文件。

他在主持会议时强调，完善中国特色现代企业制度，必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势，加强党的领导，培育更多世界一流企业。

会议指出，完善中国特色现代企业制度，要尊重企业经营主体地位，坚持问题导向，根据企业规模、发展阶段、所有制性质等，分类施策、加强引导。

会议强调，要加强中共对国有企业的全面领导，完善中共领导国有企业的制度机制，推动国有企业严格落实责任，完善国有企业现代公司治理，加强对国有资本监督管理。

对于民营企业，会议指要鼓励有条件的民营企业建立现代企业制度，完善法人治理结构、规范股东行为、强化内部监督、健全风险防范机制，注重发挥党建引领作用，提升内部管理水平。

中共二十届三中全会将于今年7月举行，官方已公布本次会议重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。