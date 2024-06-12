中国表示愿意同印度合作改善两国关系

（新德里综合讯）印度总理莫迪以微弱优势赢得第三次连任后，中国表示愿意与印度合作改善两国关系，并称两国边界争端“应得到妥善处理”。

中国驻印度大使馆发言人星期三（6月12日）在社交媒体X上发布帖子，称中国和印度是重要的邻国，健康稳定的中印关系符合两国利益，也有利于本地区内外的和平与发展。中国愿与印度共同努力，推动双边关系朝着正确方向发展。

印度总理莫迪上星期天宣誓就职第三任总理，任期五年。据《印度快报》报道，获得连任的印度外长苏杰生星期二称，他将把印度对华关系的重点放在 “寻找边界问题的解决方案 ”上。

2020年中印爆发一系列边界冲突并造成双方互有伤亡后，两国在边界实控线沿线部署重兵对峙。此后，两国举行了多轮外交军事会谈，并在多个潜在冲突点脱离接触，但两国关系并未恢复。

印度消息人士此前称，印中两国对于印度军队是否有权进入狄姆乔科（Demchok）和德普桑（Depsang）进行巡逻仍存在明显分歧。两国在上述两地仍在对峙。

莫迪今年4月受访时称，印度和中国应“抓紧解决”两国旷日持久的边界问题。路透社称，莫迪在中印双边问题上的语气明显软化。

中国总理李强11日致电莫迪，祝贺他再次连任印度总理，称中印关系健康稳定发展不仅有利于增进两国人民福祉，也将为全球和地区注入稳定性和正能量。

彭博社星期三报道，虽然李强发出了贺电，但中国国家主席习近平尚未向莫迪致电。莫迪上周在X上转发台湾总统赖清德的祝福并与之互动后，中国向印度提出了交涉。