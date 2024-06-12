黄仁勋称台湾是国家 大陆国台办：望他好好补补课

英伟达（NVIDIA）执行长黄仁勋6月初访台掀起旋风，却提及“台湾是世界上最重要的国家之一”，引发中国大陆网友不满。中国国务院台湾事务办公室发言人陈斌华星期三强调，台湾从来不是一个国家是国际关系基本常识，“希望他（指黄仁勋）好好补补课”。

黄仁勋参加台北国际电脑展，在离台前特别澄清“我不是发表地缘政治的评论，只是在感谢所有技术伙伴的支持，及对产业的贡献”，仍无法平息大陆网友的愤怒，有媒体评论说他“飘了”。

陈斌华星期三（6月12日）在国台办例行记者会表示，对于这种极其错误的言论，大陆民众、网民已经纷纷表达强烈不满。他强调，两岸同属一个中国，台湾是中国的一部分，历史经纬清晰、法理事实清楚。台湾从来不是一个国家，过去不是，今后更不可能是。这是国际社会普遍共识和国际关系基本常识，“希望他好好补补课”。

另一方面，中国大陆阮姓男子6月9日驾驶快艇闯入台北淡水河口之事，在台引发严重安全疏失的轩然大波。

台湾国家安全局长蔡明彦星期三在立法院备询时表示，国家安全会议秘书长吴钊燮在事发第一时间便主持跨部会协调会议，讨论如何厘清案情及后续作为。

对于阮男动机，蔡明彦不排除任何可能。他说，或许是大陆方面主导的有计划行动，也可能是个人行为，国安系统还在调查其背景等。

有媒体报道，阮男可能是从大船换小船来台。海巡署副署长谢庆钦表示，相关研判是臆测，目前没有具体证据，因为从阮男快艇的油料跟相关数位迹证，且勘查现场船身没有任何吊挂设备。阮男陈述说是直航，不排除这样的可能。

陈斌华则在国台办记者会上称，此事纯属阮男的个人行为，民进党当局没有必要草木皆兵，煞有介事进行政治操弄，待该名男子回到大陆后，会依照相关规定对其进行处罚。

在两岸关系僵冻之际，大陆知名影星胡歌星期三在上海台办主任钟晓敏的陪同下，赴台出席“对话青年”讲座。

陈斌华表示，胡歌应台北市影音公会邀请到台北参加“对话青年”活动，与两岸青年影视创作者对话交流，这将为两岸青年朋友提供一个难得的交流机会。

他认为，“宝总到宝岛”是两岸同胞喜闻乐见的好事。胡歌在电视剧《繁花》饰演宝总。

有台媒报道，是台湾海基会董事长郑文灿促成了胡歌的成行；但海基会表示，大陆人士赴台申请案皆由大陆委员会会同相关权责机关审查，海基会并无参与。海基会乐见两岸文化交流顺利进行，两岸能有更多良性互动、善意理解。

陈斌华说，注意到“这位先生”（指郑文灿）已经否认了他与此事有关。在这件事情上，大家都愿意去蹭热点、邀功劳，说明大陆影视明星到台湾进行文化交流是得民心、受欢迎的好事。

他觉得这本就是件很平常的事，不需要费尽周折动用什么人脉去周旋，平平常常的事还是用平平常常的心来处理。