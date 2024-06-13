欧盟将大幅加征中国进口电动汽车关税

欧盟委员会星期三（6月12日）通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税，这一税率远高于10%至25%的预期，立即引发中国的强烈谴责。

中国商务部回应称，将坚决采取一切必要措施，维护中国企业的合法权益，但未透露采取具体的反击措施。中国外交部发言人林剑则在例行记者会上警告，欧盟此举将“损害欧洲自身的利益”，并谴责欧盟的反补贴调查是“典型的保护主义”。

继美国于5月中旬宣布向中国电动汽车加征100%关税后，欧盟经过七个月的反补贴调查，于星期三通知各车厂，将对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。对比亚迪加征的关税为17.4%，吉利汽车为20%，上汽因配合调查度低，将加征最高38.1%关税。

欧盟对进口车的一般关税为10%，加征反补贴税后，中国电动车出口到欧盟的关税成本将增达27.4%至48.1%。

虽然欧盟针对的是中国电动车商，但一些西方汽车制造商如特斯拉、宝马和雷诺等，因在中国设厂造车并出口到欧盟，它们也将面临更高的成本。彭博社报道，那些配合调查的汽车制造商将被征收21%的额外费用。

欧盟成员国对于是否向中国电动车加征关税存在分歧，法国表态支持，德国则反对。中国是德国汽车制造商的重要市场。德国交通部长维辛星期三在X平台上发文指，欧盟的惩罚性关税打击了德国企业，并指出，要降低汽车价格就须通过更多的竞争、开放的市场和更好的商业条件，而不是通过贸易战和市场孤立。

中国商务部官员于周三的国新办记者会上警告，欧盟的做法将导致中欧经贸摩擦风险不断上升。商务部政策研究室负责人丁维顺说，中国新能源汽车主要满足国内市场需求，2023年出口占总产量比重仅约12.7%，远低于欧美日汽车和芯片出口占比。

路透社报道，一些经济学家认为，从经济角度看，额外关税的直接影响其实非常小，因为在截至今年4月的12个月里，欧盟从中国进口约44万辆电动汽车，价值90亿欧元（131亿新元），约占家庭汽车支出的4%。英国经济研究机构凯投宏观首席欧元区经济学家肯宁汉姆则指出，欧盟征收反补贴税旨在限制电动汽车进口的未来增长，而不是要给现有贸易设置障碍。

中国已恫言，将对欧洲农产品，航空和大排量汽车等采取反制措施，并已对原产于欧盟的进口白兰地发起反倾销立案调查。