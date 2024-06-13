帕劳指中国涉大规模网袭 中国发旅游警示吁谨慎前往

（北京综合讯）中国大陆外交部领事司对与台湾有邦交关系的太平洋岛国帕劳，发布提醒中国公民谨慎前往旅游的公告。

中国外交部领事司星期四（6月13日）在微信公众号发文称，近年来，帕劳治安类案件有所增加，涉中国游客人身安全、旅游纠纷等案件时有发生，建议中国公民切实提高安全防范意识，谨慎赴帕劳旅游。

据法新社报道，帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps Jr.）上星期三（6月5日）在日本访问时，点名指责中国今年3月对帕劳展开大规模网络攻击，并透露日本、美国和台湾已提出帮助帕劳加强网络防御。

《纽约时报》报道称，攻击发生在美国与帕劳即将敲定一份价值9亿美元的经济援助之前，共有两万多份政府文件被盗，其中包括美国在帕劳安装雷达的信息，访问帕劳的日本海军舰艇的船员名单，以及数以百计详细描述帕劳和台湾之间密切关系的文件。

帕劳位于菲律宾以东约885公里处，是台湾的12个邦交国之一。《纽约时报》报道说，惠普斯同时谴责北京干预内政，并称在他竞选总统时，曾接获中国驻密克罗尼西亚大使的电话，要他当选后与台湾断交。

据报道，帕劳有美国的军事基地，占据着重要的航道。一旦台海发生冲突，这些航道将可供介入台海。

台湾外交部谴责上述网袭事件，并表示台湾一直与帕劳密切合作，共同抵制“威权渗透”。

一个名为“龙之力”（DragonForce）的软件勒索组织声称对袭击事件负责，称其进行黑客攻击纯粹是为了经济利益。但帕劳官员称，袭击是出于政治目的，并指中国参与其中。

法新社记者6月4日提问有关帕劳指责中国的黑客行为时，中国外交部发言人毛宁回应称，中国一贯坚决反对并依法打击各种形式的网络攻击。

惠普斯6月5日再对媒体称，他预计中国会采取行动干涉今年11月的帕劳总统选举。

为此，毛宁在6月6日的例行记者会上回答路透社记者提问时说，中国一贯坚定奉行不干涉内政的原则，无意干涉任何国家的内政，并称“极少数仍与台湾地区保持所谓‘邦交’的国家，应当选择站在历史正确一边”。