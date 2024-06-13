台湾网红“波特王”指北京砸钱邀台网红拍片进行统战

（台北综合讯）台湾知名网红“波特王”称，北京邀请台湾网红从7月起前往中国大陆旅游拍片，要对台湾进行“文化统战”。

综合《自由时报》和《联合报》报道，“波特王”（本名陈加晋）星期三（6月12日）晚发脸书贴文称，根据他收到的消息，他推测从7月下旬开始，将陆续有台湾网红到中国大陆旅游拍片，预计有十组人去。但他没有点名是哪些网红。

他也称，负责招待的单位是海峡两岸青年协会，邀约名义是“两岸青年文化月”，并称外界可能看不出是海峡两岸青年协会邀约的，因为影片内容完全不谈政治。他还称，这背后是大陆“砸钱要来对台湾文化统战”。

台湾行政院发言人陈世凯星期四（13日）在院会后的记者会上表示，两岸有序健康交流是好事，若牵涉到统战就不乐见。

此前，台湾网红网红锺明轩今年2月因为独自前往中国大陆旅游、拍片，甚至称“很喜欢中国这个地方”，而引来许多台湾网友的骂声。

民视新闻网报道，锺明轩近日再到大陆， 他在6月4日上传的影片中说，又更喜欢大陆了，还称旅程中遇到的大部份大陆人都很友善，环境也蛮干净，且行动支付也十分方便，同行的友人在出发前一再提醒在大陆讲话要小心，但实际到了当地后，却发现没那么严重。

另外，大陆知名影星胡歌星期三在上海台办主任钟晓敏的陪同下，赴台出席“对话青年”讲座，引发民进党立委质疑，大陆正在对台进行文化娱乐统战。

据自由亚洲电台报道，淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳则认为，胡歌此行是以专业交流名义，台湾正逐步开放专业人士赴台交流 ，两岸关系散发出的是正面信息和机会之窗。