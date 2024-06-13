中国官方：要引导网约配送员感党恩听党话跟党走

（北京综合讯）中国国家市场监督管理总局印发文件，要求做深做细网约配送员的思想政治工作，引导他们“感党恩、听党话、跟党走”，同时根据工作需要，推动成立网约配送行业党委。

据市场监管总局的官方微信公号“市说新语”星期二（6月11日）消息，为落实中共中央关于加强新业态、新就业群体党建工作的决策部署，认真做好网约配送员群体党建工作，市场监管总局近日印发《关于加强网约配送员群体党建工作的指导意见》（简称《意见》）。

《意见》提出，要做深做细思想政治工作，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，引导网约配送员群体感党恩、听党话、跟党走。

《意见》明确，要在党委组织部门统筹协调和社会工作部门指导推动下，建立健全各级市场监管部门结合业务职能，抓网约配送员群体党建的工作机制。同时，根据工作需要推动成立网约配送行业党委，以及积极推动建立党建工作联席会议等协调机制。

《意见》还表示，要以党员为重点对象，聘请一批责任心强的网约配送员担任兼职社会监督员，鼓励他们通过“随手拍”“随手报”等方式参与基层治理，将日常工作中发现的食品药品、产品质量、特种设备等安全问题隐患及时上传。

2020年2月，中国官方将俗称“外卖骑手”“外卖小哥”等职业群体纳入国家职业分类目录，而他们的正式名称为网约配送员。根据市场监管总局，2023年中国主要平台企业年活跃网约配送员超过1200万人。