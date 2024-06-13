欧盟对中国电动车加征关税后 中国拟对欧盟乳制品展开反补贴调查

（北京/华盛顿综合讯）欧盟宣布将对进口自中国的电动汽车征收额外关税后，中国商务部星期四（6月13日）称，中国业界要求政府对从欧盟进口的乳制品和猪肉产品展开反补贴与反倾销调查，调查机关将依法进行审查。

据中国央广网报道，中国商务部新闻发言人何亚东在发布会上回应提问时说，根据中国相关法律法规和世贸组织规则，中国国内产业有权提起调查申请，维护正常市场竞争秩序和自身合法权益。

何亚东称，对于中国国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，并依法对外披露和发布公告。

经过八个月的反补贴调查之后，欧盟委员会星期三通知汽车制造商，将从7月4日起，对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的临时反补贴税。

中国商务部同日发表声明，对此表示强烈不满，敦促欧盟“立即纠正错误做法”，强调将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。

欧盟调查结束之前，中国官媒《环球时报》英文版5月下旬在社交媒体X（前称推特）引述业内人士称，中国相关产业正在收集证据，计划请求主管机关，对从欧盟进口的某些猪肉展开反倾销调查，对乳制品展开反补贴调查，这被解读为中国向欧盟传递将采取报复性措施的暗示。

欧盟发表决定之后，中国外交部、中国汽车工业协会均表示强烈反对。中国汽车工业协会发表声明称，希望欧盟汽车产业界积极行动，共同维护当前双方合理竞争、互利共赢的局面。

中国官媒新华社发文批评，欧盟对中国电动汽车加税是“算错了账”，强调此举是以牺牲欧盟消费者的利益为代价，令欧盟消费者的购车成本将大幅增加。

在另一篇英文文章中，新华社批评欧盟这一决定“很不明智”，警告欧盟此举几乎肯定会削弱中欧经济合作的势头，并敦促欧盟认真反思，“不要在错误的方向上越走越远”。

欧盟委员会的临时反补贴关税，税率依不同企业有所不同。对比亚迪、吉利与上汽集团分别加征17.4%、20%与38.1%的关税。

反补贴调查将持续到11月2日。路透社引述业内人士称，欧洲和中国都有理由希望在未来几个月达成协议，以避免中国电动汽车制造商增加数十亿美元的新成本，欧盟允许针对调查结果拟定的相应政策进行审议。

欧盟加征关税在市场意料之中，靴子落地后，中国电动汽车制造商的股价并未出现剧烈波动。在香港上市的比亚迪星期四股价一度升逾8.5%，尾盘涨逾5.8%，吉利收涨1.6%，在上海股市，上汽股价下跌1.55%。

一些分析师认为，欧盟关税对中国车企的影响有限。研究咨询公司Trivium高级分析师马祖尔称，中国电动汽车制造商将被迫把部分成本上涨转嫁给消费者，但这绝不是对中国电动汽车行业在欧洲的致命打击。据报道，中国出口电动车的价格比国内价格更高，在一定程度上抵御了关税的冲击。例如，比亚迪主要车型的出口价是国内价格的两倍多。

大和证券一名分析师称，欧洲提高关税对中国制造商将产生“轻微影响”，因为该地区仅占其总销售额的一小部分。该分析师估计，今年首四个月，欧洲对比亚迪、吉利和上汽总销量的贡献在1%到3%之间。

彭博社分析称，中国汽车制造商未来将有几个选择来保持增长，包括将生产转移到欧洲大陆，并利用丰厚的利润率来承受部分冲击。此外，汽车公司还可将注意力转向中东、拉美和东南亚的新市场，在这些地区，电动汽车在乘用车市场中所占的份额虽小，但仍在不断增长。