港投资移民计划申请者 近八成来自几内亚比绍和瓦努阿图

（香港综合讯）香港特区政府今年3月重启投资移民计划，截至5月底接获超过245份海外申请，其中近八成申请者来自西非国家几内亚比绍和太平洋岛国瓦努阿图。

港府3月1日推出“新资本投资者入境计划”，申请人须在香港投资不少于3000万港元（515万新元），申请人及受养人一般在港不可逗留逾两年，期满后可申请延长。若在香港连续通常居住不少于七年，可申请为香港永久居民。

据《明报》报道，香港财经事务及库务局长许正宇星期三（6月12日）就此回复立法会议员简慧敏及林健锋的质询称，香港投资推广署收到逾3000宗查询，撇除澳门及台湾申请者，外国国民或已取得外国永久居民身份的申请有245宗，其中100宗获批。

许正宇说，投资推广署接获的外国国民申请中，来自几内亚比绍及瓦努阿图的分别有100宗及92宗，两国共占外国国民申请约78%；欧美和新加坡的申请者占比较低，例如加拿大10宗、新加坡五宗，以及美国两宗。

至于为何多数申请者来自几内亚比绍及瓦努阿图，许正宇没有解释。

香港财经专栏作家“千颂C”在脸书发文，猜测是中国大陆移民取得这两个国家的居民身份后，通过上述计划移民香港。“事源目前香港投资移民政策，没向内地居民开放。不过，如果一个中国公民同时已有其他国家永居权，这样他就有资格申请啦。于是，就吸引不少人用钱解决问题。”