中国医药反腐持续推进 陕西卫健委原主任刘宝琴被查

（北京／广州综合讯）中国医药系统反腐持续推进，继贵州省卫健委中共党组书记杨慧任上落马之后，陕西省卫健委原主任刘宝琴也因涉嫌严重违法被查。

陕西省纪委监委微信公号星期四（6月13日）发布这一消息，刘宝琴目前正接受陕西省监察委员会监察调查。

公开资料显示，今年61岁的刘宝琴在2013年出任陕西省人口和计生委主任，2017年任陕西省卫生和计划生育委员会主任。2018年机构改革后，她出任陕西省卫健委首任主任，去年3月转任陕西省政府参事，直至此次被查。

中国医药反腐正在持续推进，《南方都市报》报道，进入2024年，从卫健、医保、药监领域领导干部，到医院、药企以及高校，已有多名医药领域相关人员落马。

据中新网不完全统计，截至6月10日，本月至少有11名医药卫生系统干部、医院院长书记被查，仅6月3日一天，就至少有五名医药卫生系统干部落马。

广东省卫健委两任主任段宇飞、朱宏4月下旬先后被查。6月11日，贵州省卫生健康委员会党组书记杨慧涉嫌严重违纪违法被查。

中国国家卫健委等14部门5月下旬印发《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，要求聚焦“名院”“名医”等医疗机构的“关键少数”和关键岗位人员管理，重点惩治本人或指使亲友，利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题。