孙晓雅：美国希望能尽快交付台湾已购买的武器

（台北综合讯）美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）星期五说，美国支持台湾自我防卫能力，是她担任处长任内四大主要目标的第一项，美国希望能尽快交付台湾已经购买的武器。

孙晓雅还表示，美国两党对于支持台湾的意见一致，因此无论今年11月总统大选的结果如何，都不会有改变。

综合《自由时报》《联合报》等台湾媒体消息，即将卸任的孙晓雅将于7月离台。她星期五（6月14日）举行任内最后一场记者会时重申，美国仍然会依循《台湾关系法》致力支持台湾的自我防卫能力，并致力强化台湾作为区域伙伴的角色，也会在海上执法，和人道援助及救灾等议题上，持续与台湾合作。

孙晓雅指出，在过去三年的处长任内有四大主要目标：支持台湾自我防卫能力、增进全球供应链韧性、支持维护及拓展台湾国际空间，以及深化美台之间现已相当卓越的经济关系和人民与人民之间的关系。每一项都反映了美国长期以来的政策，并在华盛顿获得跨党派支持。

被问到美国对台军售延迟的问题，孙晓雅对此表示，冠病疫情对美国国防产业造成冲击，但现在正恢复当中。美国期待未来能够尽快交付台湾已经购买的武器，接下来会观察关于军售的状况。

当被问及美国将强化台湾在全球供应韧性的角色是否包括国防产业时，她指出，台湾在高科技、电子产业中是世界的佼佼者，未来国防企业变得更加高科技化，台湾势必会扮演一个角色，不管是零组件供应商等等。很多美国国防企业到台湾，针对资讯安全防护、无人机等项目展现合作兴趣，不过她提醒台湾的民间企业，未来必须达到美国国防供应链的标准，才能够加入。