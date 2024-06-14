欧盟对中国电动车加征关税 中国或提高大排量汽油车进口关税

（北京/华盛顿综合讯）欧盟委员会宣布对中国电动车加征关税后，中国国家发展和改革委员会称，中方将“采取一切必要手段”，坚决维护合法权益。中国官媒称，中方正在酝酿反制措施，或提高大排量汽油车进口和白兰地关税。

中国国家发改委微信公号星期四（6月13日）深夜发文称，欧盟以“反补贴”名义限制中国电动汽车是典型的双重标准。文章批评，欧盟此次反补贴调查预设结果，本质是将调查工具武器化、政治化。

中国国家发改委星期五（14日）继续发布评论文章称，如果欧盟执意对中国电动汽车强加关税，严重破坏中欧汽车产业合作基础，中方将“采取一切必要手段”，坚决维护合法权益。

中国央视微信公众号“玉渊谭天”星期五引述业内人士报道，中方内部目前正在推进提高大排量（指发动机排量大于2.5升）汽油车进口暂定关税的相关程序。

报道称，中国业界呼吁政府将大排量汽车的进口关税增加到25%。中国对外经贸大学国际贸易专家崔凡分析，倘若中方采取这一行动，是在中国对世界贸易组织承诺的范围内提高，完全符合世贸组织规则。

据中国乘用车市场信息联席会发布数据，目前欧洲每年出口到中国的2.5升排量以上乘用车总金额达180亿美元（243亿新元），这一数字高于中国2023年出口到欧洲电动汽车的金额。报道称，如果中方提高临时关税税率，宝马、奔驰等欧洲品牌将最先受到冲击。

此外，中国商务部今年初对原产于欧盟的进口白兰地进行反倾销立案调查，初裁结果预计在8月底前公布。

文章警告，从欧盟发布对华电动汽车反补贴调查初裁结果到作出终裁，“这中间，中国可以运用的工具和手段，还有很多。”

中国官媒《环球时报》星期四也引述知情人士称，中国业界已正式向有关部门提出申请，要求对原产于欧盟的猪肉进行反倾销调查。该报此前也引述消息说，中国业界正游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查。

中国商务部发言人何亚东星期四对此回应称，中国国内产业有权提起调查申请，调查机关将依法进行审查，如符合立案条件，将启动立案程序。

欧盟星期三（12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，令中欧贸易关系陷入紧张。中国商务部、外交部与国家发改委相继批评，敦促欧方“立即纠正错误做法”。

欧盟对中国制造的电动车征收临时关税将于7月4日生效。彭博社引述知情人士称，德国政府正努力阻止欧盟对中国电动汽车征收的新关税生效，或者至少在无法叫停的情况下“软化”这些关税。

知情人士说，德国官员对欧盟能够在与中国的直接谈判中找到解决方案，持乐观态度。他们看到了回旋的余地，并相信他们在欧盟内部有盟友。

德国作为欧洲汽车大国，该国的大众、梅赛德斯-奔驰和宝马等制造商，严重依赖中国这个全球最大汽车市场。在欧盟公布临时关税决定后，德国经济部长罗伯特・哈贝克称，现在仍有机会尝试并有望成功阻止关税带来“不断升级的威胁”。