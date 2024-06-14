美澳关切六流亡港人特区护照被撤销

（华盛顿/北京综合讯）香港政府撤销六名流亡海外港人的特区护照，引起美国、澳大利亚等西方国家的关切，中国外交部则批评美澳等国干预香港法治。

据法新社报道，美国指香港官员试图恐吓异议人士并让他们噤声，呼吁港府立即停止这一举动。

美国国务院发言人星期五（6月14日）说：“美国仍对香港当局试图将最近颁布的第23条立延伸至境外，作为其持续进行跨国压制行动的一部分深表关切。”

澳大利亚同一天称，对香港的权利和自由受到侵蚀表达关切，并补充称涉及中国国家安全的法律影响深远，范围包括在澳大利亚的个人。

香港星期三（12日）宣布援引《维护国家安全条例》（俗称《基本法》23条），撤销六名港人的特区护照，并指他们潜藏在英国。

这六人为前香港众志主席罗冠聪、前香港职工盟总干事蒙兆达、前“揽炒团队”发起人刘祖迪、“英国港侨协会”创办人郑文杰，以及网媒“升旗易得道”主持人霍嘉志、蔡明达。他们已被港府指控危害国家安全，并被列入通缉名单。

负责印太事务的英国国务部长特里维廉星期四（13日）在社交平台X（前称推特）发文，指港府的决定令人遗憾，并说：“使用这些法律手段，试图惩罚（在英国）的言论自由行为是不可接受的。”

中国外交部发言人林剑星期五在例行记者会上回应强调，香港事务纯属中国内政，敦促有关方面切实尊重中国主权和香港法治，停止插手干预香港事务，停止为反中乱港分子撑腰打气，停止包庇罪犯。