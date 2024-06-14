中国恒大前总裁夏海钧半价出售香港豪宅

（香港综合讯）深陷债务泥沼的中国房企恒大集团前董事局副主席兼行政总裁夏海钧，最近抛售一处香港豪宅，出手价格与买入价相比几乎“腰斩”。

综合《明报》与每日经济新闻报道，夏海钧最近以8200万港元（1421万新元）出售一处香港豪宅，价格包含三个车位。这一住宅位于港岛天后柏傲山，夏海钧在2019年从新世界集团购入，持有约五年。

夏海钧购置这处房产时，连同三个车位总价约1.6亿港元，目前的售价较其购入价格贬值了47%，亏损严重。

在此之前，恒大创始人许家印及相关人士持有的位于太平山顶布力径的一幢豪宅，在放售超过一年后，5月传出有买家以约4.7亿港元承接的消息，这一价格较一年期估值8.8亿港元大跌五成。

夏海钧在2007年加盟恒大，曾是许家印的“左右手”。2017年，福布斯发布《香港上市中资股CEO薪酬榜》，夏海钧以2.7亿元人民币（5036万新元）位居榜首。

夏海钧目前行踪不为外界所知，此前外传他要处理恒大的境外债务重组，没有返回中国大陆。但去年也有消息称，他在2022年返回大陆后就被相关部门监管控制。

今年5月，深交所曾发公告称，向夏海钧发出《纪律处分事先告知书》，但因无法与其取得联系，故以公告形式向其告知拟作纪律处分的事宜。

据深交所的处罚决定，夏海钧由于在担任恒大董事局副主席兼总裁期间，组织安排编制虚假财务报告，被处以1500万元人民币罚款。