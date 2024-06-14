在华外企高管对业务信心上升 但近六成拟将投资迁印度

（彭博讯）美国智库一项调查显示，尽管对中国经济和地缘政治紧张局势的担忧加剧，但与六个月前相比，在华外企高管目前对中国大陆的信心略有上升。与此同时，逾半受访企业拟将从投资从中国转往印度。

据彭博社报道，世界大型企业联合会（the Conference Board）星期五（6月14日）公布一项调查结果，显示与去年下半年相比，受访企业对中国当前和未来商业环境的看法略有改观。这主要由于持负面看法的首席执行官比例大幅下降，而不是持正面看法的高管激增。

这项调查在今年4月进行，受访者主要是美国和欧洲企业的高管，信心指数范围在0到100之间。调查结果显示，今年上半年的信心指数为56，高于六个月前的54。低于50表明负面反应多于正面反应。

只有13%的首席执行官预计中国经济形势会恶化，优于去年下半年的23%。

中国经济放缓被认为是影响企业的最大风险，其次是地缘政治紧张局势。35%的受访者预计中欧关系会恶化，55%预计中美关系会恶化。

用工前景依然黯淡，近三分之一的人预计未来六个月需要裁员，只有6%的人预计员工人数会增加，较六个月前的20%大幅下降。

与此同时，58%的受访首席执行官预计，在未来两年，企业的投资和业务将从中国转移到印度。

世界大型企业联合会中国中心主管阿尔弗雷多•蒙图法-埃卢称，跨国公司在运营和投资方面采取谨慎态度可以理解，这并不意味着中国的机会已经结束。但确实变得更难捉摸。