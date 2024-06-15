新闻人间：建制派“班长”太太火拼港大校长

国际高等教育咨询机构QS本月初公布最新的全球大学排名，香港大学跃升至第17位，排名优于中国清华大学和美国耶鲁大学，成绩骄人。不过，这所百年学府近来也出现了一起严重的人事纠纷风波。

事源由王沛诗担任主席的港大校委会5月28日通过多位副校长的暂任安排，但港大校长张翔6月5日发电邮给全校师生，声称对有关任命“毫不知情”，批评校委会“动摇香港大学学术自主的百年基石”。

港大校委会6月10日向港大师生发电邮反击，对张翔的管理问题提出四大指控，包括指他自2018年上任以来，身为教务会议主席，在18次会议中只出席过一次；在大学施行改革压缩行政经费之际，扩大校长办公室编制至60多人，且拒绝解释相关做法等。

同一晚，张翔又发声明提出10点反驳，包括指责校委会秘书不断向他提出问题，“平均三日一封（电邮）”，全部要短时间内回复。张翔也称，他的管理团队要耗费大量时间精力，“去应付这种歇斯底里的‘猎巫式’压迫”。

香港大学是香港最有名的大学，一举一动皆受到社会关注。这起风波中的两名主角张翔和王沛诗，都是建制派阵营中人。张翔是“海归”学者，北京对他寄予厚望；狙击张翔的王沛诗，则出自香港传统爱国阵营，丈夫是行政会议成员兼立法会“班长”廖长江。

王沛诗自己也是“公职王”，她身为执业大律师，曾于2017年获港府委任为最低工资委员会主席。自2017年起，王沛诗就担任港大校务委员，并在2022年出任主席。

2018年张翔接任港大校长，并在2021年获续任五年。当年王沛诗接任校委会主席，张翔曾发声明欢迎王沛诗获任命，形容她在担任校委会成员期间贡献良多，引领未来大学的策略性发展。岂料，之后就传出张翔及王沛诗不和的消息。

去年9月，全体港大校委更收到匿名邮件，指控张翔遴选医学院院长和副校长、处理中国大陆捐款、装修教职员联谊会使用大学资金的做法不当，以及换校长座驾没招标，令张翔与王沛诗之间的争拗渐见白热化。

综合各方消息，张翔与王沛诗不合可能与二人的管理风格迥异有关。张翔抱怨有心改革但校内阻挠势力众多；校内则有人批评他行政管理不善，人际关系不佳。王沛诗出任港大校委会主席后，把过去担任公职时的管理风格带入大学，而张翔推崇美国大学管理风格，且致力推动大学人事改革，两人难免会产生矛盾。

如今双方水火不容，令港府大为头痛，毕竟张、王都是自己人，手心手背都是肉。两人不断斗争，除了贻笑大方，也影响了社会对港大的观感。

日前有八名有社会地位的港大校友，联署去信身兼港大校监的香港特首李家超，表明对王沛诗的管理能力失去信心。信中指出，校委会的角色是提供战略指引，但不会直接参与行政事务，假如港府默认校委会的决定，将造成政府通过委任主席操控大学、架空校长的印象，不利于香港高等教育的发展和自由开放的国际形象。

时隔多日，港府日前终于宣布就港大近期内部运作事宜成立调研小组，协助解决这场风波。许多人都期待港大风波能尽快平息，毕竟港大属于所有港人、不属于校长也不属于校委会主席，港大得来不易的百年校誉，绝不能因为这场危机而毁于一旦。