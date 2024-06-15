重申两岸同属中华民族 王沪宁：背叛分裂国家必遭唾弃

中国大陆全国政协主席王沪宁星期六（6月15日）在海峡论坛上重申两岸同属中华民族，并强调“凡是数典忘祖，背叛分裂国家的，必为历史和人民所唾弃”。

受访学者分析，这番论述是针对台湾总统赖清德的不点名批评，也意味着北京软硬两手、区隔官民的对台政策将持续加剧。

大陆年度对台活动“海峡论坛”大会，星期六上午在福建厦门开幕。王沪宁在开幕式致词时形容，中国大陆国家主席习近平4月与台湾前总统马英九二次会面时的论述，“为两岸关系发展，台海和平稳定指明了方向”。

王沪宁接着强调，“台湾自古属于中国，台湾同胞天生就是中华民族的一份子，历史不容扭曲，血缘无法改变”。 尽管两岸尚未完全统一，但“中国主权和领土完整从未分裂。两岸同属一个国家、两岸同胞同属一个民族从未改变，也不可能改变。”

他还说，“凡是维护国家统一的，必将为历史和人民所铭记；凡是数典忘祖，背叛分裂国家的，必为历史和人民所唾弃的”；大陆有坚定意志、充分信心、强大能力粉碎任何台独分裂图谋，只有坚持“一个中国原则”和“九二共识”，才能确保台海和平、家园安宁。

王沪宁并向两岸民众喊话，“要坚决反对台独分裂和外来干涉，坚决守护中华民族共同家园，共同维护台海和平安宁，共同推动两岸关系重回正确轨道”。

赖清德5月20日的就职演说强调“中华民国与中国人民共和国互不隶属”，引起北京严厉批评。中共政治局委员兼外长王毅当时点名指他“背叛民族和祖先的丑行令人不齿”。

台湾政治大学东亚研究所特聘教授王信贤接受《联合早报》采访时指出，王沪宁这番说法，同样是对赖清德的不点名批评。

他分析，王沪宁延续了习近平在习马二会时的论述，着重两岸同属一个民族，并在此架构下强调反独、反干涉、促融、促统的对台政策。

王信贤推断，这意味着北京会维持软硬两手、区分官民的对台政策，“对民进党政府的会更硬；对非绿阵营与台湾民间的会更软”。

中国大陆全国政协主席王沪宁（台上中）星期五（6月14日）在福建厦门出席两岸融合发展示范区建设专题推进会时提出，要支持福建为全面深化两岸融合发展做好示范。（新华社）

据新华社报道，王沪宁前一天在厦门出席两岸融合发展示范区建设专题推进会时也提出，要支持福建为全面深化两岸融合发展做好示范；要深化两岸经济融合，扩大两岸民众的受益面和获得感；要为台湾民众特别是台湾青年到大陆提供更多便利等。

另据《联合报》《中国时报》等台媒报道，王沪宁当天傍晚还与在大陆各地的台湾职工、青年、妇女代表座谈，并向大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛提出，要加强做好两岸婚姻方面的工作。

王信贤分析，北京接下来在推进对台经济、社会融合时，会将重点放在青年族群。但他认为，吸引台湾民众赴陆的“主场促融”模式，实际能触及的对象仍很有限。