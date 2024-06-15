李强抵澳 强调中澳关系重回正确发展轨道

（阿德莱德综合讯）中国总理李强星期六（6月15日）起访问澳大利亚，他在抵步后表示，中澳两国关系在经历波折后重回正确发展轨道。

李强星期六下午抵达南澳城市阿德莱德，澳洲外交部长黄英贤、南澳州州长马思诺，以及中国驻澳大使肖千等到机场迎接。

这是中国总理时隔七年后再次访澳。分析认为，此次访问意味着中澳关系趋稳，尤其是在经贸关系上，但两国在政治、安全上的分歧仍存在。

据新华社报道，李强在抵澳后表示，澳洲总理阿尔巴尼斯去年成功访华，两国关系在经历波折后重回正确发展轨道；历史证明，相互尊重、求同存异、互利合作是发展中澳关系的宝贵经验，需要坚持和弘扬。

今年是中澳建立全面战略伙伴关系10周年。李强说：“一个更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系将是两国人民的共同财富，中方愿同澳方携手努力。”

据法新社报道，李强将在阿德莱德参观当地动物园里的一对熊猫，与葡萄酒出口商会面。在出席黄英贤所设的午餐会后，他将前往堪培拉与阿尔巴尼斯会面。李强也将到访西岸矿业城市伯斯。

彭博社星期六引述澳洲国库部长查默斯（Jim Chalmers）说，李强此访对中澳关系是“意义重大的一步”。

他说：“我们在稳定与中国的关系方面取得了令人鼓舞的进展，这种进展与我们的价值观和利益是一致的。”

中澳关系从2020年起因冠病溯源等问题开始恶化，中国对来自澳洲的木材、大麦和葡萄酒等商品实施限制，但当前大部分限制已解除。堪培拉方面预计，李强访澳后，北京将允许澳洲活龙虾销往中国。

悉尼智库洛伊研究所民意和外交政策项目主任尼拉姆（Ryan Neelam）分析，中澳关系目前更专注于经济机会，但两国的政治和安全分歧并没有消失。

北京一直对澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）高度警惕；澳洲也担忧中国可能利用在澳洲矿产供应链中的主导地位作为胁迫工具，并因此否决了中国在澳的多项投资。北京今年2月以间谍罪对澳洲华裔作家杨恒均判处死缓，这也成为中澳的另一个冲突点。

尼拉姆预计，这些议题都会在闭门会议中被提出来。

抵达阿德莱德前，李强刚刚结束对新西兰的访问。他在星期六同新西兰总理拉克森共同参观了乳制品企业恒天然集团（Fonterra）。新西兰贸易部长麦克莱形容，李强此行：“非常积极。”