美媒：世界反兴奋剂机构未处理中国三奥运泳手药检阳性

（纽约综合讯）美国媒体报道称，在2021年东京奥运会前卷入兴奋剂争议的23名中国游泳运动员中，有三人几年前就被检测出违禁药物呈阳性，但世界反兴奋剂机构（WADA）得知后并没有处理。

《纽约时报》今年4月报道，23名中国游泳运动员2021年在东京奥运会前药检时，被测出违禁药物曲美他嗪（TMZ）阳性。

该报星期五（6月14日）再发报道称，在查阅一份机密文件后发现，前述23名运动员中，有三人在2016年和2017年也被检测出违禁药物呈阳性，但事件未被公开，相关运动员没有被禁赛。

报道没有披露三名运动员的名字，但称其中两人在东京奥运会上获得金牌，另一人是目前的世界纪录保持者；他们预计将在7月的巴黎奥运会参赛。

WADA星期五回应称，三名选手因食用受污染的肉类而摄入微量克伦特罗（Clenbuterol，俗称瘦肉精），检测结果呈阳性；这是普遍现象，而且被检测出的瘦肉精水平“非常低，比须通报的最低水平低六至50倍”。

该组织也说，瘦肉精在一些国家被用于促进动物生长，WADA这些年来多次就中国、墨西哥、危地马拉等国家存在的这一问题发出警告；这是一个普遍存在的问题，导致数以百计无辜运动员因检测样本含微量克伦特罗而呈阳性。