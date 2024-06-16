中国海警新规实施 菲律宾向联合国递交南中国海延长大陆架权利主张

赋予中国海警更大执法权的《中国海警法》星期六（6月15日）正式生效，菲律宾军方高层敦促该国渔民无视新规，继续在南中国海争议海域捕鱼。菲律宾同日也向联合国提交了对南中国海延伸大陆架权利的主张，以维护菲律宾利益。

受访学者指出，南中国海争端日益激烈，中菲双方这一系列行动很可能会导致局势再次升级。

中国在2021年2月通过的《中国海警法》，允许中国海警可以未经审讯，对非法入侵领海的人员拘留长达60天。如果被拘留者国籍和身份不明确，拘留审查期限从确定其身份之日起计算。

该法还规定，对于非法进入中国领海及毗邻水域的外国船舶，经市以上海警机构负责人批准，可以依法予以扣留。

菲律宾对南中国海部分海域也有主权权利声索，在过去半年更频频与中国为此发生海上摩擦，近期多次谴责中国的这项新规。

菲律宾总统小马可斯5月29日访问文莱时称，中国海警新规可能会导致菲律宾公民遭到扣押，“这是一种局势升级”。他5月底在新加坡出席香格里拉对话时也不点名中国的做法，是“在本国领土和管辖范围外执行国内法例”。

菲律宾防长特奥多罗此前也指，中国的新规允许中国海警在争议水域扣押涉嫌非法越境的外国人，是一种挑衅。

《中国海警法》生效前一天，菲律宾武装部队总司令布劳纳（Romeo Brawner）星期五说，菲律宾军方告诉菲国渔民“不要害怕，继续在（菲律宾的）专属经济区内开展正常的捕鱼活动”。

据路透社报道，布劳纳也说，马尼拉有关部门正在讨论一系列措施，保护菲律宾渔民。

目前尚不清楚中国会如何执行这项新规。上海国际关系学者沈丁立接受《联合早报》采访时分析，根据这项新法规，中国会在南中国海的主权水域进行行政执法，对非法进入人员与船只采取包括登船临检、调查、扣留等措施。

沈丁立认为，中国推动以国家法处理国际争端，菲律宾肯定不会接受；中菲两国民间对立情绪也可能迅速上升。此外，基于美菲共同防御条约的存在，美国有可能会进一步介入。

中国实施新规的同一天，菲律宾正式向联合国提交一份文件，要求延长面向南中国海的西巴拉望（West Palawan）地区的菲律宾大陆架（extended continental shelf），将200海里专属经济区延伸至350海里。

菲律宾外交部负责海事和海洋事务的助理部长阿尔费雷兹（Marshall Louis Alferez）发表声明说，此举是通过表明对勘探和开发延长大陆架自然资源的专属权利，保障菲律宾的未来。

菲律宾外交部称，这份文件得到小马可斯批准，并经过了对西菲律宾海大陆架的全面技术和科学研究。西菲律宾海指的是菲律宾西侧的南中国海海域，是菲律宾对其200海里专属经济区的名称。

菲律宾称，它是以《联合国海洋法公约》规定的权利，来确定其大陆架的外围界限，包括海底区域的海床和底土，最长达350海里。