李强：中国愿同澳洲延续合作研究保护大熊猫

（阿德莱德综合讯）正在澳大利亚访问的中国总理李强说，中国愿同澳洲延续合作研究保护大熊猫，希望澳洲一直是大熊猫的友好家园。

据新华社报道，李强在澳洲当地时间星期天（6月16日）上午到阿德莱德动物园，考察中澳大熊猫保护合作研究工作，并听取中澳专家对两国大熊猫保护合作研究和在澳大熊猫养护情况的介绍。南澳州州督孙芳安、州长马思诺，澳洲外交部长黄英贤、贸易部长法瑞尔，陪同李强考察。

阿德莱德动物园现有一对中国租借给澳洲的大熊猫“网网”和“福妮”，是澳洲唯一拥有大熊猫的动物园。

李强说，“网网”和“福妮”成为中澳友好的使者，是两国人民深厚友谊的象征。“这说明只要双方用心呵护，中澳合作就能跨越广阔的太平洋、超越各种差异，实现相互成就、互利共赢。”

“网网”和“福妮”将按照双方协议，于今年返回中国。不过李强表示，中国愿同澳洲延续大熊猫保护合作研究，希望澳洲一直是大熊猫的友好家园。李强并没有具体阐明如何延续有关研究，但据路透社报道，李强表明待“网网”和“福妮”回中国后，北京今年将再提供澳洲一对新的大熊猫。

据澳洲广播公司报道，“网网”和“福妮”是自2009年来到阿德莱德动物园，并没有成功繁殖后代。新闻画面显示，有群众聚集在阿德莱德动物园，有些挥舞中国旗帜欢迎李强到访，有些则举起写着“不要熊猫外交”字样的标牌。

另外，彭博社指出，继中国今年较早时候解除对澳洲葡萄酒的惩罚性关税，李强星期天下午参观了南澳州的一家酒庄，这是具象征意义的一站。

黄英贤星期天接受澳洲广播公司访问时说，李强相隔七年访澳，是澳洲现任政府经过两年来非常深思熟虑、非常耐心工作，以稳定澳中关系，努力消除贸易障碍。

中澳关系从2020年起，因冠病溯源等问题开始恶化。中国对来自澳洲的木材、大麦和葡萄酒等商品实施限制，但当前大部分限制已解除。