台外交部感谢G7首将挺台有意义参与国际组织纳入公报

（台北综合讯）台湾外交部感谢七国集团（G7）领导人在联合公报中，首次纳入支持台湾有意义参与国际组织的文字。

七国集团领导人峰会于6月13日至15日在意大利普利亚召开，会后发表联合公报重申，维护台海的和平稳定对国际的安全与繁荣不可或缺，呼吁以和平方式解决两岸议题。公报也说，支持台湾有意义参与国际组织，包括世界卫生大会（WHA）及世界卫生组织（WHO）的技术性会议。

台湾《经济日报》星期六（15日）报道，这是G7领导人连续第四年在领导人峰会的联合公报强调台海和平稳定的重要性，并首度纳入支持台湾有意义参与国际组织的文字，台湾外交部对此表达“高度欢迎与诚挚感谢”。

台湾外交部说，台湾身为负责任的国际社会成员，将持续与G7成员国及理念相近国家携手合作，强化全球民主阵营的韧性，捍卫以规则为基础的国际秩序，共同维护印太地区及全球和平稳定，并坚守民主、自由、法治及人权等普世价值。

台湾在前总统马英九执政时期，于2009年至2016年以观察员身份参与世卫大会。民进党籍的蔡英文2017年上台后，台湾不再获邀参会。今年5月底，尽管台湾11个邦交国提案将“邀请台湾以观察员身份参加世界卫生大会”纳入议程，但世卫大会经开会辩论后，最终拒绝这项提案。

中国外交部发言人当时称，“这充分说明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战”。