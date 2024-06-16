西藏原书记吴英杰被查 二十大后第二名落马省级党委原一把手

（北京综合讯）中共西藏自治区原党委书记吴英杰在卸任两年多后，星期天（6月16日）被通报落马，成为2022年中共二十大以来、继贵州原省委书记孙志刚之后被查的第二名省级党委原书记。

中共中央纪委国家监委网站星期天（6月16日）通报吴英杰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

吴英杰在落马前已退居二线，先后担任十三届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员和十四届全国政协常委、文化文史和学习委员会主任。

吴英杰在任上落马后，成为今年以来，第33名被查的中管干部，中共二十大以来被查的正省部级官员也增至八人。

公开资料显示，吴英杰现年67岁，山东昌邑人，有中央党校研究生学历，曾在西藏工作47年。

吴英杰早年在西藏林芝种畜场当知青，之后进到拉萨西郊电厂工作。随后，他考上西藏民族学院语文系汉语言文学专业，1983年毕业后入职西藏教育厅，开启在西藏教育系统长达20年的工作。他从普教处干部起步，17年内一路攀升至西藏教育厅党组副书记、厅长。

2003年1月，吴英杰担任西藏自治区政府副主席，并在此后13年历任西藏自治区党委常委、宣传部部长、常务副主席、自治区党委副书记等职。

2016年8月，吴英杰接替改任新疆党委书记的陈全国，升任西藏党委书记，直到2021年10月才卸任，时年快满65岁。

卸任西藏党委书记后，吴英杰先后在中国全国人大和全国政协任职。

2021年10月，吴英杰担任十三届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员。2023年3月，他改任十四届全国政协常委、文化文史和学习委员会主任至今。

此次官宣落马之前，吴英杰有近一个月没出现在公开报道中。他最后一次出席公开活动是在5月21日，据河北港口集团官方微信公号消息，他当天率调研组在秦皇岛市政协党组书记、主席闫五一的陪同下，到河北港口集团开展专题调研。

吴英杰落马，也意味着2012年中共十八大至今被查的高官中，曾任职省级党委书记的高干增至12人。据财新网报道，十八大以来，西藏已有六名高官落马，而吴英杰是其中唯一的正省级高官，他也是改革开放后首名被查的西藏原“一把手”。