百年黄埔校庆 赖清德称大陆意图“消灭中华民国”是台军最大挑战

台湾总统赖清德星期天在高雄主持黄埔建校百年校庆活动，重申“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，并强调台军面对的最大挑战，是中国大陆意图“并吞台湾、消灭中华民国”。

受访学者指出，赖清德在上台逾一月后首次对军队发表完整讲话。赖清德的致辞正面阐述了“中华民国”建军百年的历程，与前任总统蔡英在2021年演讲时强调有70多年历史的“中华民国台湾”不同。赖清德星期天也表明台军应该为谁而战，强调敌人就是意图“消灭中华民国”的解放军，旨在提升台军忠诚度。

今年适逢1924年在广州成立的黄埔军校建校百年，位于高雄凤山、承袭黄埔军校传统的陆军官校星期天（6月16日）举办校庆活动，赖清德以三军统帅的身份亲自阅兵并致词。

赖清德在致词中回顾黄埔军校的发展历程，包括历经“东征、北伐、剿共、抗战”，但1949年在国共内战失利后迁台，隔年于凤山复校。他指出，“中华民国已在台澎金马落地生根，陆军官校更在凤山开枝散叶”，“中华民国在哪里，黄埔精神就在哪里”。

有报道称北京此前积极拉拢台湾黄埔校友赴大陆参与黄埔校庆。赖清德星期天则强调：“‘为中华民国生存发展而战、为台澎金马百姓安全福祉而战’的才是真陆官，没有这份雄心壮志就是假黄埔。”

他也不点名批评国民党籍的前总统马英九，强调台军“绝不能敌我不分，也不能敌友不分，更不能接受‘首战即终战’的投降主义。”

马英九2020年8月曾批评民进党籍的蔡英文将台湾推向战争边缘，还称解放军如果攻台，其战略是“首战即终战”，让台湾没有机会等到美军驰援。马英九这番发言当时就引发绿营抨击。

马英九基金会执行长萧旭岑星期天则反击，指赖清德的致词内容显示他倾向寻求战争。

与绿营关系密切的台湾两岸政策协会学者王智盛接受《联合早报》采访时分析，赖清德的表态旨在鼓舞台军士气，同时反击台湾对北京的绥靖主义声音。

王智盛指出，赖清德在最新讲话中完整阐述黄埔军校从广东起家至今的历史脉络，反映出他正视中华民国从1911年成立以来、从大陆到台湾的历史，以及中华民国建军发展的历程，相信会让外界感到意外。

台湾开南大学人文社会学院院长张执中受访时则指出，有台湾退伍军官赴大陆出席黄埔校庆，恰恰反映出台湾内部的统独之争及国家认同问题。赖清德利用上台后首次对军队发表完整讲话，针对真假黄埔精神进行再界定，也回应台军为何而战、为谁而战的问题。

张执中分析，赖清德不仅向台军灌输”为中华民国而战的观念”，也希望进一步树立军队忠诚度以应对真正的敌人。

此前，赖清德5月20日发表的就职演说，被北京认定为“台独自白书”，之后对台发动文攻武吓。大陆财政部从6月15日起已对原产自台湾的134项产品中止关税减让。

大陆全国政协主席王沪宁当天（6月15日）在厦门举行的海峡论坛上也表示，大陆有坚定的意志、充分的信心、强大的能力粉碎任何台独分裂图谋，并重申国家统一是中华民族走向伟大复兴的历史必然。

赖清德星期天则强调台军面对的最大的挑战，是大陆强势崛起，破坏台海现状，“视并吞台湾、消灭中华民国为其民族大业之伟大复兴”。

王智盛说，“这是赖清德整篇讲话让我最意外的的一句话”，因为蔡英文和赖清德此前都从未公开表示北京的意图是消灭中华民国。他分析，赖清德的表态是对大陆的强力抗议，认为北京不应把中华民族伟大复兴与统一台湾挂钩。