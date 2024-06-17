中国海警执法新规生效不久 中国与菲律宾船只发生擦碰

（北京／马尼拉综合讯）中国海警局星期一（6月17日）称，菲律宾一艘运补船当天非法闯入仁爱礁（菲称阿云津礁）邻近海域，危险靠近一艘中国船只，导致发生擦碰。马尼拉军方反驳称，中国这一说法具有“欺骗性和误导性”。

中国海警局微信公号星期一发布消息说：“菲律宾一艘运补船当天非法闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警依法对菲船只采取管制措施。”

中国海警局称，当天早上5时59分，菲律宾运补船无视中方多次严正警告，违反《国际海上避碰规则》，“以不专业方式，故意危险接近中方正常航行船只”，导致发生擦碰，责任完全在菲律宾。

中国海警局新闻发言人甘羽星期一傍晚进一步指菲律宾当时违背承诺，派出一艘运补船、两艘充气艇非法闯入仁爱礁邻近海域，“企图向非法‘坐滩’军舰运送物资。其间，菲运补船危险接近、蓄意碰撞中方正常航行的船只”。

甘羽说，中国海警对菲船艇依法采取警告拦阻、登临检查、强制驱离等管制措施，“处置合理合法、专业规范”。

他强调：“任何形式的侵权挑衅都徒劳无益，中国海警全时戒备、严阵以待，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”

中国方面的简短声明，没有提及两艘船的损坏或船员受伤的情况。

菲律宾军方反驳中方的说法。据法新社报道，西菲律宾海国家特遣部队指，中国海军和海警船只撞击等危险行为，危及菲律宾人员的生命并损坏其船只。

路透社引述菲律宾武装部队公共事务办公室主任特立尼达的话说，菲律宾不会认可中国海警的“欺骗性和误导性声明”。他也批评中国海警的持续侵略行动，正在加剧南中国海地区的紧张局势。

菲军方称，中菲海上争端的主要问题，是中国船只在菲律宾专属经济区内的“非法存在和行为”。

近段时间以来，中菲围绕南中国海相关海域的碰撞事件相互指责，两国海上争端不断，紧张关系升级。

菲律宾定期为驻扎在1999年搁浅军舰上的菲国士兵部署补给任务，以捍卫马尼拉的海洋主张。菲律宾近月来进行补给时，与中国发生数起冲突事件。

此次擦碰事件前夕，中国海警局出台的《海警机构行政执法程序规定》于6月15日生效。这项规定扩大了中国海警的执法权力，若出现“危害国家安全和利益”等行为，中国海警可拘留审查涉嫌侵入中国声称拥有主权海域的外国人最长60天。

另据路透社报道，美国太平洋舰队星期一（6月17日）在官网公告，美国、加拿大、日本和菲律宾在菲律宾专属经济区进行为期两天的联合海上演习，测试和验证各国部队的理论、战术、技术和程序的协作性，旨在维护航行自由，重申四国对加强地区安全与稳定的承诺。