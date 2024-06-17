会晤澳大利亚总理 李强宣布将澳洲纳入单方面免签国家范围

中国总理李强星期一与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈，双方形容这次对话“坦诚”，李强也宣布将澳洲纳入单方面免签国家范围。受访学者分析，中澳虽逐渐走回务实交流，但分歧仍存在，现阶段尚在“试水温”。

正在澳洲访问的李强，星期一（6月17日）在堪培拉议会大厦与阿尔巴尼斯举行会谈。双方官员也在两人见证下，签署了五项合作文件，涵盖战略经济对话、自贸协定实施、应对气候变化、教育、文化等领域。

根据中国外交部新闻稿，李强在会谈一开始就提到，自阿尔巴尼斯去年11月访华以来，中澳各领域对话合作进一步恢复发展，两国关系实现全面转圜。

李强接着说，中国愿同澳洲一道，保持住、发展好两国关系当前来之不易的积极势头，合力打造更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。

他说，中澳关系的本质特征是互利共赢，中澳发展对彼此是机遇而不是挑战。中国愿同澳洲坚持全面战略伙伴关系的定位，用好中澳战略经济对话等机制，不断扩大贸易规模，积极拓展新能源汽车、可再生能源发电等领域合作，加强地方、文旅等交流合作。

他也希望澳洲为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境，为双方人员往来提供更多便利。

李强还说，中国愿同澳洲在地区和国际层面加强协调合作，从维护本地区和平稳定出发，反对阵营对抗和“新冷战”，坚持开放包容、共同发展，携手推进地区经济一体化，建设开放型世界经济。

综合路透社、澳洲广播公司（ABC）报道，阿尔巴尼斯在会面前的公开致辞中说：“我们欢迎双边关系的持续稳定和发展。这次对话让我们对各自的利益有了更深入的认识。”

他说，澳洲和中国的经济互补，也在应对气候变化方面有共同利益。“我们也有分歧……这就是为什么坦诚对话如此重要。对澳洲来说，我们一贯主张和平、稳定和繁荣的地区和世界的重要性。”

李强则在会后记者会上形容，双方举行了“坦诚、深入、富有成果的会议，达成了很多共识”。

尽管澳洲上个月以国家利益为由，阻止几名中国投资者增持一家稀土矿商的股份，李强在这次会谈后仍宣布，两国将扩大能源和采矿领域的合作。

李强也宣布，将对澳洲实施单方面免签政策，澳洲公民可以免签证入境中国15天。

另外，澳洲上个月指控中国一架中国战机在黄海国际水域上空，向一架澳洲军用直升机发射照明弹。这是两国在半年内发生的第二起军事摩擦事件。

双方在这次会谈中同意，将就两国政治对话，包括防务战略磋商、国防部工作会晤，以及举行双边海洋事务对话首次会议等，保持和拓展接触。

台湾政治大学外交系教授黄奎博接受《联合早报》采访时指出，从李强这次访问可以看出，中澳关系从相对不友善，转趋务实交流，但其中的分歧依然存在。例如，澳洲并未宣布放松对中国的投资审查，显示在战略安全部分仍有疑虑。

澳洲国立大学亚太学院讲师宋文笛则对本报形容，两国处于“试水温”的阶段，距离关系恢复正常或原状还很远，因为并非所有贸易制裁都已解除，且被以间谍罪判处死缓的澳籍作家杨恒均，仍被关押在中国。

这次会谈前，澳洲曾表明阿尔巴尼斯将会关切杨恒均的情况。而阿尔巴尼斯在会后记者会上应询时说，他确实提出了关切，但基于个人隐私问题，他拒绝谈论细节。