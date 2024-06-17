新疆黑龙江河北三“虎”同天被双开

（北京综合讯）中共中央纪委国家监委网站星期一（6月17日）通报，中共新疆维吾尔自治区党委原副书记李鹏新，黑龙江省委原常委、副省长王一新，河北省纪委原副书记陈玉祥，三人因严重违纪违法被开除中共党籍和公职（简称“双开”）。

三人都在去年12月官宣被查。

根据通报，李鹏新丧失理想信念，背弃初心使命，培植个人势力，搞“七个有之”；对组织不忠诚、不老实，在组织函询时不如实说明问题，卖官鬻爵，严重污染地方政治生态；利用职务便利为他人在矿产开发、企业经营、干部选拔任用等方面谋利，并非法收受股权股份等巨额财物。

另据通报，王一新结交政治骗子，对抗组织审查；违背组织原则，隐瞒不报家庭房产情况，在组织谈话时不如实说明问题；违规收受礼金，接受私营企业主低价装修，利用职权为特定关系人谋取利益，搞权色、钱色交易；以权谋私，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在土地开发、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

陈玉祥则被指热衷于吃喝享乐，长期频繁接受宴请，违规接受旅游等活动安排；无视组织原则，在干部选拔任用中为他人谋取利益并收受财物；违反工作要求，干预和插手司法及执纪执法活动；甘于被“围猎”，把组织赋予的权力当作谋取私利的工具，大搞权钱交易，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，今年63岁的李鹏新曾长期在青海、内蒙古和新疆任职。他在2016年出任新疆维吾尔自治区党委副书记，后兼任党委秘书长、自治区教育工作委员会书记等，并在2021年7月卸任自治区党委副书记。

今年58岁的王一新曾在中国海洋石油总公司、海南省、山西省工作，仕途主要涉及能源、粮食、国资等领域。他2021年底从山西副省长任上跨省履新黑龙江副省长，落马前负责黑龙江政府常务工作，负责综合经济等方面工作，分管省能源局、省财政厅、省粮储局、省煤管局等。

今年58岁的陈玉祥曾长期在河北省纪委工作。他在2016年任邢台市委常委、市纪委书记，两年后兼任市监委主任。陈玉祥在2018年任石家庄市委常委、市纪委书记；在2021年出任河北省纪委副书记，后兼任省监察委员会副主任。