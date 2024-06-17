中国人出境游复苏缓慢

（北京/上海路透电）由于人民币贬值导致成本上升，加上签证难办，中国人疫后出境旅游的复苏势头正在减弱，国内旅游人数则激增。

路透社报道，中国旅游形态正发生变化，在官方取消严格的边境防冠病疫情管控措施18个月后，中国人出境旅游的复苏仍落后于市场预期，更多人选择国内或短途旅游。

由于房市危机、高失业率和经济前景暗淡，中国消费者在疫后变得更节俭。去年中国人出国旅游达8700万人次，比2019年疫情暴发之前下降40%。根据联合国的旅游数据，中国游客去年的消费比2019年减少24%。中国官方数据则显示，“五一”长假期间，国内旅游人数达2.95亿人次，比2019年增长逾20%。

对法国、澳大利亚和美国等国来说，中国游客减少是个坏消息，因为这些国家在疫前是中国游客的首选目的地之一。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏预测，中国人出国旅游可能要再过五年才能恢复到疫前水平，恢复速度比预期慢很多，人民币贬值加上美欧通货膨胀是双重打击。

国际管理咨询公司奥纬咨询说，中国去年重开边境后，首次出国旅行者当中，有40%决定今年不再出国，主要原因是好些欧洲旅游点的签证难办，过程耗时。

一名38岁的北京居民说，他原本计划5月底去观看法国网球公开赛，尽管提前几个月尝试预约，但还是无法及时办到签证，最终改到湖南长沙度假。

报道说，那些实行免签政策的国家如新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯等，所接待的中国游客人数则强劲增长。