中国宣布对欧盟进口猪肉产品发起反倾销调查

（北京／布鲁塞尔／马德里综合讯）欧盟宣布对中国电动车加征关税后，中国官方星期一（6月17日）宣布，即日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。欧盟表示不担心，并称将采取适当措施，确保调查符合世界贸易组织相关规则。

中国商务部官网星期一公告，该部6月6日收到中国畜牧业协会代表中国国内猪肉及猪副产品产业正式提交的反倾销调查申请，根据申请人提供的证据和商务部的初步审查，决定当日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

公告称，被调查产品将集中在供人类食用的新鲜、冷、冷冻、干、熏猪肉以及食用杂碎；猪肠、膀胱及胃等。

中国商务部说，这项调查通常应在2025年6月17日前结束，在特殊情况下，可延长六个月。

欧盟上个星期三（6月12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，中国随即警告将采取一切必要手段，坚决维护合法权益。此后，全球食品企业一直对中国可能采取的报复性关税保持高度警惕。

中国是欧盟最大的猪肉海外市场。据路透社报道，中国去年进口60亿美元（81亿新元）包括内脏在内的猪肉产品，其中超过一半来自欧盟国家。

这些猪肉产品包括猪耳朵、猪鼻子和猪脚等在欧洲不受青睐的部位，欧盟国家未来可否为这些猪肉产品找到替代市场还是个未知数，终止猪肉产品订单，将导致欧洲肉类行业蒙受巨大损失。

对于中国采取的最新行动，欧盟发言人星期一称，欧盟并不担心中国展开反倾销调查，并将适当干预，以确保中国的调查符合世贸组织的所有相关规定。

中国进口自欧盟的猪肉主要来自西班牙、丹麦和荷兰，其中西班牙是中国去年最大的猪肉供应国，占中国猪肉进口总量的21%。

西班牙白猪生产加工联盟（Interporc）数据显示，西班牙去年向中国出口逾56万吨猪肉产品，价值12亿欧元（17亿新元），占其猪肉出口总量的20.3%。

西班牙农业部长普拉纳斯（Luis Planas）表示，希望并期待欧中双方有理解和谈判的空间，避免对农产品和食品征收关税。他指出，中国称反倾销调查可能持续一年以上，预计中国不会立即采取措施。

一些分析认为，如果中国寻求猪肉的替代供应，南美和俄罗斯可能会从中获利，尤其是过去几年一直在扩大出口能力的巴西。

中欧围绕贸易展开的最新较量将持续推进。除了猪肉产品，中国官方媒体《环球时报》此前也暗示，中国可能对进口自欧盟的乳制品展开反补贴调查。此外，中国商务部今年初对原产于欧盟的的进口相关白兰地进行反倾销立案调查，初裁结果预计在8月底前公布。

德国副总理兼经济部长罗伯特·哈贝克将从星期三（19日）开始对韩国和中国进行为期五天的访问，在欧盟宣布对中国电动车加征惩罚性关税后，德国政府宣称将寻求其中的“友好解决方案”，预计这将是他访华的讨论议题之一。