台防长称赖清德“首战即终战”意指要有自我强化防卫能力和抗敌决心

台湾国防部长顾立雄星期一（6月17日）特别解释，台湾总统赖清德在黄埔军校百年校庆上的谈话，意指要有自我强化防卫能力，也要有抗敌的决心，“首战即终战”等于接受“投降主义”，所以不能接受这样的概念。

赖清德上星期天（6月16日）在黄埔军校百年校庆上致词强调，台军绝不能敌我不分，更不能接受“首战即终战”的投降主义。顾立雄到立法院外交及国防委员会报告“海空战力提升计划采购进度及执行成效”、“国防部机密专案预算需求”并备质询前，接受媒体访问作上述表示。

媒体追问，若中国大陆攻台，台军能撑多久？顾立雄表示，台军“没有撑多久的问题，我们的战略、我们的想定就是以不对称作战思维来建构重层吓阻，在这重层吓阻过程中，不断削弱他（大陆）的战力，直到他登陆作战的企图失败”。

有评论指出，赖清德上任后的相关谈话，已使两岸“战略模糊”不复存在，顾立雄说，战略模糊的讲法是美国方面一直在辩论的问题，美国维持“战略模糊”的态度，用意也是让大陆攻台的想定非常复杂，因为大陆永远没办法排除美军介入的可能。

赖清德不能接受“首战即终战”的投降主义说法，被外界认为在影射2020年曾提及此语的前总统马英九。马英九办公室提出抗议，反指“首战即终战”是前总统蔡英文时期的国防政策研究院报告，指出大陆军方打仗求胜的战略目标，强调人民需要的是避战的总统，不是引战的总统。

朝野立委在质询过程也围绕“首战即终战”的问题。执政的民进党立委林楚茵表示，国防安全研究院在报告中指的大陆强调“首战即终战”，是要让美方无法介入影响，这是解放军的策略，没有“蔡规赖不随”的问题。

在野国民党立委徐巧芯追问顾立雄，谁是赖清德说的投降主义派？顾立雄回答，赖清德主要的意思是要强化自我防卫能力。徐巧芯说，早在2009年的国防部国防报告书就提到中共强调“速战速胜首战决胜”，大陆委员会前主任委员陈明通的博士论文也提到，大陆攻台追求“首战即决战的速战速决”，但赖清德的说法会让外界解读成有人怀抱“中共打来就投降”的看法。

此外，海军铭传舰一名欧姓24岁上兵，疑因不适应军中生活，深夜趁军舰出航基隆港时跳入海中。顾立雄面对国民党立委质询此事时苦笑说，海军有向他报告此事，该男已自己游上岸。据台媒报道，该上兵摸黑游到和平岛公园附近海岸，向台船公司保全求助送医。