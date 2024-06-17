中国外交部：七国集团联合公报污蔑攻击中国 充斥傲慢偏见谎言

（北京综合讯）七国集团（G7）领导人上个星期在意大利举行峰会后发表联合公报，对中国发出强烈批评，引发北京不满。中国外交部指该公报再次操弄涉华议题，污蔑攻击中国，充斥着傲慢、偏见与谎言。

中国外交部发言人林剑星期一（6月17日）在例行记者会上应询时指出，当前七国集团早已偏离“协调稳定国际经济环境”的成立初衷，越来越成为维护美国和西方霸权的政治工具。

林剑说，七国集团脱离了合作共赢的人间正道。“近年美国一再泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，大搞单边制裁，变本加厉打压中国企业，并鼓动盟友复制错误做法，严重违背市场经济和公平竞争原则，破坏国际经贸秩序。”

他也指七国集团炒作中国所谓“产能过剩”，完全背离客观事实和经济规律，为大搞保护主义制造借口，也将破坏全球绿色低碳转型和应对气候变化合作的努力。

他还抨击七国集团是把经贸关系政治化、武器化的真正“胁迫者”，与全球化时代各国利益深度交融的大势背道而驰，最终只能搬起石头砸自己的脚。

七国集团领导人峰会于6月13日至15日在意大利普利亚召开，会后发表联合公报，警告中国必须停止向俄罗斯运送武器部件，也须遵守贸易规则。公报还批评中国的人权状况，并提到中国在境外的影响力。

据纽约时报中文网星期一报道，公报共计28处提到中国，几乎每个地方都把北京描述为一股邪恶的力量。这与几年前对中国的刻画形成了鲜明对比。