狮城门将哈山上海行第二天 职业精神收获中国粉丝

新加坡国家足球队门将哈山·桑尼在到访上海第二天接受中外媒体群访时说，未来如果有合适的机会，将考虑到中国踢球。

哈山星期一（6月17日）下午到位于上海市中心的上海来福士广场，虽然适逢工作日，但在哈山抵达现场时，依然有30余名粉丝在场等候，气氛热烈。

从事外资管理工作的球迷何震告诉《联合早报》，自己是在观看中国与新加坡今年3月的世界杯预选赛时认识哈山。哈山在那场比赛扑出了中国队前锋武磊的点球。

哈山在那场比赛帮助新加坡队在主场以二比二战平中国队，一度令中国队陷入可能提前出局的被动局面。不过，哈山在上周二（11日）世预赛最后一轮新加坡队对泰国队的表现中依然神勇，多次扑出泰国队的射门，间接帮助中国队以整体微弱优势惊险晋级。

在何震看来，哈山的职业精神令人赞赏。“职业运动员对足球有热爱与追求，每一次的比赛，尤其是在国家队的比赛都会全力以赴。不管是他扑掉武磊的点球，还是他在最后一场比赛扑掉很多（泰国队）的必进球，都是他职业态度的表现。”

并不热衷足球的许先生告诉记者，自己虽不看球，却认得哈山，“不看球也看小红书啊，全是桑尼，椰浆饭大哥，微信视频号也很多推荐”。

在来福士广场与球迷简单签名互动后，哈山接受中外媒体群访。对于在中国受到的欢迎，哈山感到欣喜。

哈山说：“在我这次来中国之前，我有朋友告诉我，‘在中国，喜欢你的粉丝有非常多’，当时，我并不以为然。”

“我来了后，发现一切都出乎意料。我所到的每一个地方，都有球迷大声喊出我的名字，这令我十分震惊，也让我本次的上海之行变得更加温馨。”

在社交媒体上，有不少粉丝关心哈山是否会考虑未来到中国踢球。哈山说，暂时还没有合适的契机，但如果以后有机会，自己会考虑。

不过，根据中国足球职业联赛的现行规定，俱乐部无法引入外籍门将，但这一限制正受到舆论的冲击。

中国知名足球评论员黄健翔今年4月称，中国现在的门将球员在风格上已经落后于现代足坛的潮流，中国足协应该考虑修改现行规则，允许俱乐部引进外援门将。

中国足球解说员袁甲也持同样观点，称支持中超联赛引入外籍门将，通过良性竞争促进中国本土守门员的进步。

有舆论认为，哈山如今受到热捧，也从侧面反映出中国球迷对中国足球现状的不满，以及对足球改革的期待。