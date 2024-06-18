欧盟对华电动车加征关税 中国发改委盼欧方纠正错误做法

（北京综合讯）针对欧盟对中国电动车加征关税，中国国家发改委发言人说，欧方此举是将调查工作武器化、政治化，中国敦促欧方深思慎行，尊重基本经济规律和世贸组织规则，“纠正错误做法”。

据新华社报道，发言人李超在星期二（6月18日）的发布会上说，欧盟委员会对华电动汽车反补贴调查罔顾事实、漠视规则、预设结果，是打着公平竞争的名义破坏公平竞争，中国对此坚决反对。

她批评：“实践充分证明，短视的贸易保护主义不是出路，温室里的花朵经不起风雨。”

李超说，欧盟此举不仅损害中国企业合法权益，也将阻碍欧盟企业长远健康发展，还将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链；不仅损害欧盟消费者自身利益、加重欧盟化石能源对外依赖，也将破坏欧盟自身绿色低碳转型进程和全球应对气候变化大局。

她希望欧方听取欧盟产业界呼吁，纠正错误做法，尽快回到开放合作、绿色发展的正道上来。

欧盟上星期三（12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，导致中欧贸易紧张局势升级。中国国家发改委自上星期四（13日）起连续三天在微信公号发布评论，批评欧盟此举是“贪一时之利”，将对欧盟能源自主和经济安全造成长远不利影响。

中国国家发改委在其中一篇文章中说，如果欧盟执意对中国电动汽车强加关税，严重破坏中欧汽车产业合作基础，中国将采取一切必要手段，坚决维护合法权益。

近一周来，中国多家官媒相继发文，暗示中国政府将对欧盟这一决定采取报复性措施。

中国商务部星期一（17日）宣布，即日起针对原产于欧盟的进口猪肉及猪副产品进行反倾销调查，这被视作中国回击的第一波实际行动。