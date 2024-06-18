台湾防长：掌握大陆潜艇浮现澎湖情况 不宜透露细节

（台北综合讯）网传中国大陆一艘战略弹道导弹核潜艇在台湾海峡浮出水面，台湾防长顾立雄称已掌握相关情况，但不便说明细节。

据联合新闻网报道，一艘台湾澎湖的渔船星期二（6月18日）黎明时分在台湾海峡中线附近捕鱼时，拍摄到一艘潜艇浮出水面的照片。渔民称，随后有大陆军舰赶赴现场支援，并伴护潜艇在水面朝大陆方向航行。

台湾渔民权益暨环境永续中心研究员吴斐竣称，大陆潜艇被目击的位置大约在金门料罗港南方45公里、澎湖目斗屿西方125公里处，位于海峡中线大陆一侧。

军迷结合这艘潜艇明显的“龟背”造型分析，其很可能是大陆现役的094A型“晋级”战略弹道导弹核潜艇。094A型核潜艇于2018年4月首次公开亮相，据信可携带12枚新型巨浪-2A潜射洲际导弹。

台湾防长顾立雄当天上午在立法院备询前接受媒体访问时称，已借由情监侦手段，掌握相关情况，但详细情监侦手段不宜对外透露。对于是否了解放军潜艇型号及企图，顾立雄则回应说，“详细部分我们暂时保留”。

路透社报道称，一名熟悉情况的匿名安全人士透露，这艘核潜艇很可能是在从南中国海返回其母港青岛途中，上浮原因可能是因为核潜艇出现故障，被迫浮出水面。

不过，《自由时报》引述军事专家吕礼诗分析称，美日两国正在台湾以东的菲律宾海进行军演，如果中国核潜艇走巴士海峡北返，不仅可能面对美日的反潜设备探侦，声纹也有被识破的风险，甚至被作为反潜演练的假想对象。

吕礼诗还指出，台湾海峡水深约150米左右，对于满载排水量超过1万吨的094型核潜艇而言，可能仅能以数十米的“潜望镜深度”潜航，安全余裕极为有限，也可能被刺探声纹。核潜艇上浮后，水面上的嘈杂声可使被探侦的声纹无运用价值，还可获得水面舰艇的护航。