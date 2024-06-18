中国多省份遭强降雨袭击 致多人遇难失联

（广州／北京综合讯）中国多个省份近期遭暴雨袭击，面临洪水、泥石流等威胁，广东、福建、新疆合共有至少30人遇难与失联，中共总书记习近平要求各地要“全力应对灾情”。

综合央视新闻与澎湃新闻消息，自星期天（6月16日）起，中国多地出现暴雨或大暴雨，包括浙江、江西、福建、湖南、贵州、四川、广西、广东等地的部分地区；在福建龙岩、广东梅州和汕尾等市，则局地出现特大暴雨。

广东省应急管理厅在微信公号通报，广东梅州多地星期天出现大暴雨局部特大暴雨，全市多地受灾严重。截至星期一（6月17日），梅州平远县泗水、仁居等镇区多处发生山洪、山体滑坡，造成五人死亡、15人失联、13人受困。

这张取自中国社媒的视频截图显示了广东梅州东石镇一座桥梁6月16日被滚滚洪水冲断的瞬间。（路透社）

在福建龙岩市武平县，暴雨引发多处山体滑坡，全县受灾严重，致四人死亡、两人失踪。位于龙岩上杭县官田的李氏大宗祠，素有“客家第一祠”之称，在遭特大暴雨袭击后，星期天凌晨发生大面积坍塌。

航拍图片显示，宗祠主体浸泡在水中，中间大厅、后排半弧形建筑保存得相对完整，两边客厅则大面积坍塌。目前当地政府已将宗祠四周保护起来，一些有价值的文物都还埋在里面，正在做清水工作。

在新疆昌吉市，因突发强降雨，庙尔沟乡山区星期一出现山洪泥石流灾害，造成四人失联。

中国南方本轮暴雨仍在持续，中国中央气象台星期二（6月18日）再发暴雨黄色预警，预计多省份的部分地区在6月18日至19日有大到暴雨，包括安徽、江苏、上海、浙江、湖北、江西、湖南、广西、广东等。其中，广西北部、湖南南部、江西中部等地部分地区有大暴雨。

新华社星期二发文称，中共总书记习近平对防汛抗旱工作作出指示称，近期中国南方多地持续出现强降雨，广东、福建等地发生洪涝和地质灾害，北方部分地区旱情发展迅速，南涝北旱特征明显。

习近平要求，各地要全力应对灾情，千方百计搜救失联被困人员，妥善安置受灾群众，保障正常生产生活秩序，最大限度降低灾害损失。