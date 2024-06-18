高铁动卧列车开行 催热京沪港游

（香港／北京综合讯）往来于北京与香港、上海与香港的高铁动卧列车上星期六（6月15日）正式运行，香港多家旅行社推出京港、沪港高铁动卧旅行团，吸引不少港人参团北上旅游。

据香港大公文汇网报道，香港旅行社争相推出高铁动卧列车团，预订情况热烈。多家旅行社网页显示，上星期六自香港出发分别前往北京、上海的首批动卧列车旅行团全部爆满，八天团的费用每人约1000至4000港元（173至693新元）不等。

由于出行时间较为自由，目前参团旅游的主要是50至70岁的长者。香港中国旅行社总经理陈瑞东说，随着暑期的到来，预计家庭游客的数字将增加。

香港旅游业议会总干事杨淑芬指出，对休闲旅客来说，家庭游客或三五朋友乘搭京港、沪港高铁动卧列车出行，沿途可以在车厢内打牌，翌日起床便到达目的地开始旅途，行程别有一种乐趣。

中国大陆业界对赴港游的市场开拓也信心十足。在线旅行网站携程称，本就热销的香港一日游产品，因动卧列车的开行销量更为可观，数据显示，截至6月中旬，大陆赴港游的订单量同比增长约四成。

据新华社报道，京港、沪港高铁动卧列车运行后，北京至香港的旅程由原来的24小时31分钟压缩至12小时34分钟，上海至香港则从19小时34分钟压缩至11小时14分钟，乘客可实现“夕发朝至”，上车就休息，睡一觉就抵达目的地。