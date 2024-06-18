民调：台总统赖清德支持度跌破五成

台湾总统赖清德就职即将满月，最新民调支持度却不到五成。他星期三（6月19日）将亲自召开记者会，宣布成立气候变迁、健康台湾与全民防卫等三大任务型编组委员会，并说明就任一个月来的内外挑战，以及未来的计划。

台湾民意基金会星期二（6月18日）公布最新民调，48.2%的台湾民众大致赞同总统赖清德处理国家大事的方式，25.6%不赞同，支持度较上个月大跌9.8%。基金会董事长游盈隆说，赖清德上任不到一个月，流失近200万人支持，是个严重的警讯。

游盈隆分析说，赖清德社会支持基础流失，主要是因为立法院改革法案与在野党冲突；赖政府也欠缺议程设定能力，迄今未展现卓越领导能力；兼任民进党主席的赖清德同时处理政务与党务，有时很难两全；新内阁刚上路尚无亮丽表现，且若干部会频出状况，都是原因。

同时，台湾民意基金会的民调显示，行政院长卓荣泰内阁上任三周，满意度仅43%。亲绿的《镜周刊》也报道，民进党立委与卓内阁的磨合也不顺利，甚至讽称卓内阁为“外星人内阁”。

卓荣泰星期二到立法院会备询时回应说，新内阁刚开始不太熟悉官场文化，但这应该是半个月以前的事情，经过四次和立委的餐叙、沟通后，他认为双方的了解及对业务的熟悉都比以前更好，希望在满月时，会让大家更清楚整体内阁运作的方向。

赖清德期许新内阁是行动创新AI内阁，并引进产业人士郭智辉等新面孔担任经济部长等职务。卓荣泰在答询过程中说，引进产业界人士就是希望引进产业界的效率。

不过，郭智辉从上任之初就对使用核能持正面态度，曾称只要修法通过，核二、核三可延役二三十年，与民进党的“非核家园”目标背道而驰，惹怒一大票民进党立委。郭智辉后来虽然改口称“非核家园的态度没有改变”，卓荣泰也为其缓颊，但民进党立委仍耿耿于怀。

据《镜周刊》报道，民进党行政立法部门日前开会时，民进党立法院党团总召柯建铭公开点名郭智辉，指郭已是内阁团队成员，不该对核电、台电电价等议题有“个人认为”，随后便走到室外抽烟，完全不听郭辩解。

郭智辉星期二对媒体否认有行政、立法不和的现象，称就是外面的解读。媒体再追问彼此沟通情况如何时，他则说，“沟通上还好，我们也很少碰面”。

民进党立委王世坚在质询时也特别指出，从国家发展委员会主任委员刘镜清到郭智辉，再到差点组阁的赖清德民间读书会这位童先生（指和硕董事长童子贤），几乎成为“核电自走炮”。

王世坚也认为，“进到内阁就没有阁员的个人立场”，他要求卓荣泰约束郭智辉，不要再做核能自走炮，这番发言令坐在台下的郭智辉尴尬不已。