分析：“成蕾事件”使李强访澳关注点失焦

中国总理李强星期二（6月18日）结束对澳大利亚的四天访问，澳洲总理阿尔巴尼斯同日在广播节目中，批评中国官员以“相当笨拙”（pretty clumsy）的方式在澳洲国会大厦妨碍澳籍华裔记者成蕾工作，并指澳洲官员已就事件向中国大使馆表示关切。
受访学者指出，成蕾事件反映出中澳在安全、公民自由、人权等议题上的分歧，导致李强访澳重头戏失焦，但不会对两国持续修复双边关系造成实质性冲击和影响。
李强星期一（6月17日）在堪培拉议会大厦与阿尔巴尼斯举行会谈后，中澳官员在两国总理见证下签署合作文件。曾因涉嫌国家安全罪被中国拘留三年、并在去年10月获释返澳的成蕾，当天以澳洲天空新闻记者的身份现身现场媒体区，期间疑遭两名中国官员阻挡，引来澳洲官员干预。这起事件并成为澳媒报道李强在堪培拉会谈的焦点。
成蕾认为，中国官员可能不希望她出现在中国国内的新闻报道中，并竭尽全力阻止摄像机拍摄到她，但这种阻挡行为本身就“很难看”。
阿尔巴尼斯星期二在电台采访中提及成蕾事件，表示他已直接向李强提出此事，指这是中澳之间存在差异的一个例子。他并表示中方官员阻挡摄像头视线是“不可接受的”，并批评中国大使馆官员的行为“粗鲁且适得其反”。
台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》采访时分析，中国对此次李强回访澳洲可说是下足功夫，在熊猫、葡萄酒、免签等多方面对澳让利。成蕾事件的发生相信是在北京预料之外，也导致关注点失焦，“这绝不是一个加分项，但中澳关系修复不会因此有重大挫伤”。
南京大学国际关系学院执行院长朱锋受访时则指出，一些在澳洲的反华分子可能会利用成蕾事件说事，但不会干扰中澳推动在经贸、教育、社会等领域的交流，迈入活跃繁荣的新阶段。
李强星期二飞抵西澳矿都珀斯，上午与阿尔巴尼斯一起参加中澳工商界首席执行官圆桌会。李强会上表示，目前中澳关系呈现稳步向好的积极势头，呼吁把中澳合作共赢的蛋糕做大。
李强认为，双方只要尊重彼此国情和核心利益，坚持坦诚对话、包容理解，就能不断筑牢相互信任的基石，并妥善做好矛盾分歧的管控。
李强星期二在珀斯也参观中国企业占股51％的天齐锂业，以及澳洲矿业巨头福特斯克旗下的干净能源研究机构，表明中国对澳洲所掌握的、干净能源所需的关键矿产持续有巨大需求，并希望对该领域加大投资。
澳洲是中国最大的铁矿石供应国，开采的锂占全球52％，其中绝大部分以矿石的形式出口到中国提炼，最后产出电动车电池等产品。不过，美澳等西方国家担忧中国在全球再生能源供应链中占据主导，也让中国投资澳洲关键能源产业成为敏感议题。
澳洲并以国家利益为由，阻止中国对澳洲关键矿产领域加大投资，包括在去年阻止中企收购一座锂矿，上个月则阻止数名中国投资者增加在一家稀土矿商中的股份。
阿尔巴尼斯星期二则向澳中企业家表示，尽管澳洲采取措施确保经济主权，并对国家利益关键行业增强韧性，国际伙伴关系和外国投资的流入仍至关重要。
朱锋分析，阿尔巴尼斯政府目前政策非常明确，仅对中国有限度地去风险。尽管继续和美国协调对华管制打压的行动，但在与中国加深旅游、矿产资源等经贸合作上不会有实质性干扰。
李大中也分析说，中欧因电动车问题贸易摩擦不断之际，北京目前希望在对澳关系上持续取得突破，作为中西方求同存异、寻求共同点的范例。