分析：“成蕾事件”使李强访澳关注点失焦

中国总理李强星期二（6月18日）结束对澳大利亚的四天访问，澳洲总理阿尔巴尼斯同日在广播节目中，批评中国官员以“相当笨拙”（pretty clumsy）的方式在澳洲国会大厦妨碍澳籍华裔记者成蕾工作，并指澳洲官员已就事件向中国大使馆表示关切。

受访学者指出，成蕾事件反映出中澳在安全、公民自由、人权等议题上的分歧，导致李强访澳重头戏失焦，但不会对两国持续修复双边关系造成实质性冲击和影响。

李强星期一（6月17日）在堪培拉议会大厦与阿尔巴尼斯举行会谈后，中澳官员在两国总理见证下签署合作文件。曾因涉嫌国家安全罪被中国拘留三年、并在去年10月获释返澳的成蕾，当天以澳洲天空新闻记者的身份现身现场媒体区，期间疑遭两名中国官员阻挡，引来澳洲官员干预。这起事件并成为澳媒报道李强在堪培拉会谈的焦点。

成蕾（坐在图右后排者）6月17日以澳洲天空新闻记者的身份现身中澳合作文件签署仪式现场媒体区，一度疑遭两名中国官员阻挡，引来澳洲官员（白衣站立者）干预。（路透社）

成蕾认为，中国官员可能不希望她出现在中国国内的新闻报道中，并竭尽全力阻止摄像机拍摄到她，但这种阻挡行为本身就“很难看”。

阿尔巴尼斯星期二在电台采访中提及成蕾事件，表示他已直接向李强提出此事，指这是中澳之间存在差异的一个例子。他并表示中方官员阻挡摄像头视线是“不可接受的”，并批评中国大使馆官员的行为“粗鲁且适得其反”。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中接受《联合早报》采访时分析，中国对此次李强回访澳洲可说是下足功夫，在熊猫、葡萄酒、免签等多方面对澳让利。成蕾事件的发生相信是在北京预料之外，也导致关注点失焦，“这绝不是一个加分项，但中澳关系修复不会因此有重大挫伤”。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋受访时则指出，一些在澳洲的反华分子可能会利用成蕾事件说事，但不会干扰中澳推动在经贸、教育、社会等领域的交流，迈入活跃繁荣的新阶段。

李强星期二飞抵西澳矿都珀斯，上午与阿尔巴尼斯一起参加中澳工商界首席执行官圆桌会。李强会上表示，目前中澳关系呈现稳步向好的积极势头，呼吁把中澳合作共赢的蛋糕做大。

李强认为，双方只要尊重彼此国情和核心利益，坚持坦诚对话、包容理解，就能不断筑牢相互信任的基石，并妥善做好矛盾分歧的管控。

李强星期二在珀斯也参观中国企业占股51％的天齐锂业，以及澳洲矿业巨头福特斯克旗下的干净能源研究机构，表明中国对澳洲所掌握的、干净能源所需的关键矿产持续有巨大需求，并希望对该领域加大投资。

澳洲是中国最大的铁矿石供应国，开采的锂占全球52％，其中绝大部分以矿石的形式出口到中国提炼，最后产出电动车电池等产品。不过，美澳等西方国家担忧中国在全球再生能源供应链中占据主导，也让中国投资澳洲关键能源产业成为敏感议题。

澳洲并以国家利益为由，阻止中国对澳洲关键矿产领域加大投资，包括在去年阻止中企收购一座锂矿，上个月则阻止数名中国投资者增加在一家稀土矿商中的股份。

阿尔巴尼斯星期二则向澳中企业家表示，尽管澳洲采取措施确保经济主权，并对国家利益关键行业增强韧性，国际伙伴关系和外国投资的流入仍至关重要。

朱锋分析，阿尔巴尼斯政府目前政策非常明确，仅对中国有限度地去风险。尽管继续和美国协调对华管制打压的行动，但在与中国加深旅游、矿产资源等经贸合作上不会有实质性干扰。

李大中也分析说，中欧因电动车问题贸易摩擦不断之际，北京目前希望在对澳关系上持续取得突破，作为中西方求同存异、寻求共同点的范例。