赖清德就职满月 称靠军事实力才能达致真和平

就职满月的台湾总统赖清德星期三（6月19日）说，靠军事实力才能达致真和平，台湾人民不会屈服于中国大陆的胁迫。

赖清德在5月20日的就职演说中，除了强调互不隶属论、呼吁“中国正视中华民国存在的事实”，也表示“无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾，皆是我们自己或国际友人称呼我们国家的名称”，被认为否定两岸同属一中，引起北京强烈反应，对台发动一系列文攻武吓和经贸施压。

台湾前总统马英九事后批评，赖清德对两岸的定位是“新两国论”，并指他是“引战总统”。

赖清德星期三在台湾总统府举行的“信赖新政．时代新台湾”就职满月记者会上，针对马英九的指责回应媒体提问时说：“中华民国与中华人民共和国互不隶属是社会共识，总统职责就是守护国家主权，维护民主自由宪政体制，造福国人，没有一个总统例外。”

赖清德称，他无意挑衅大陆，而是陈述事实和社会共识。

他也重申不接受“首战即终战”的投降主义，表示他要展现保家卫国的决心。“台湾人民热爱和平、与人为善，但和平必须要靠实力，也就是通过备战来达到避战而达到和平，空口白话不是真和平，靠实力得到的和平才有保障，才是真正的和平。”

赖清德还说，“中国并吞台湾是中华人民共和国的国家政策”，指对岸除了动用武力，近年来更采取非传统的胁迫手段要逼台湾就范，他强调台湾人民不会屈服，一定会“捍卫国家主权”，维护民主自由宪政的生活方式。

台湾称，大陆的胁迫手段，包括阻挠台湾参加国际组织、终止对台关税减让，或对出口到大陆的台湾商品征收重税，以及放空飘气球到台湾上空等“灰色地带”战术。

赖清德也感谢美国刚宣布对台军售总值3.6亿美元（4.86亿新元）的攻击性无人机和导弹，表示将持续增强台湾国防力量和军事韧性，与民主阵营共同发挥吓阻力量，来维持台海和平稳定。

马英九基金会执行长萧旭岑随后回应，赖清德话只说对一半，唯有忠于《中华民国宪法》的“一中原则”和两岸共同政治基础“九二共识”，台海两岸才能达到真正和平繁荣。他强调备战不能止战，指赖清德的国家战略目标有很大问题，只会将台湾带向险境。

萧旭岑也批评赖清德三度“偷天换日”，把中华民国台独化，包括将“两岸互不隶属”和“两国互不隶属”混为一谈。

在就职满月的记者会上，赖清德也宣布成立有关应对气候变迁、防卫韧性和推动健康的三大任务型编组委员会，由他亲自担任召集人，每三个月开会一次，通过产官学研与民间力量的合作，凝聚共识，回应全球议题，为台湾与世界寻求解方。

不过，在野党不满赖清德就职一个月来的表现，国民党主席朱立伦形容“只看到如同斗鸡的民进党主席”，指赖清德缺乏全民总统的格局。民众党立委黄国昌批评，成立三大委员会反映总统掌握巨大实权，未来如何进行监督制衡？