台海局势

赖清德就职满月 称靠军事实力才能达致真和平

温伟中

台北特派员

更新 /
更新 / 2024年6月20日 7:29 AM
发布 /
发布 / 2024年6月19日 10:34 PM
台湾总统赖清德（前排中）与（左起）国安会秘书长吴钊燮、副总统萧美琴、总统府秘书长潘孟安和总统府副秘书长张惇涵一同参加就职满月记者会后，让媒体拍下合照。（路透社）
台湾总统赖清德（前排中）与（左起）国安会秘书长吴钊燮、副总统萧美琴、总统府秘书长潘孟安和总统府副秘书长张惇涵一同参加就职满月记者会后，让媒体拍下合照。（路透社）

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就职满月的台湾总统赖清德星期三（6月19日）说，靠军事实力才能达致真和平，台湾人民不会屈服于中国大陆的胁迫。

赖清德在5月20日的就职演说中，除了强调互不隶属论、呼吁“中国正视中华民国存在的事实”，也表示“无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾，皆是我们自己或国际友人称呼我们国家的名称”，被认为否定两岸同属一中，引起北京强烈反应，对台发动一系列文攻武吓和经贸施压。

台湾前总统马英九事后批评，赖清德对两岸的定位是“新两国论”，并指他是“引战总统”。

赖清德星期三在台湾总统府举行的“信赖新政．时代新台湾”就职满月记者会上，针对马英九的指责回应媒体提问时说：“中华民国与中华人民共和国互不隶属是社会共识，总统职责就是守护国家主权，维护民主自由宪政体制，造福国人，没有一个总统例外。”

赖清德称，他无意挑衅大陆，而是陈述事实和社会共识。

他也重申不接受“首战即终战”的投降主义，表示他要展现保家卫国的决心。“台湾人民热爱和平、与人为善，但和平必须要靠实力，也就是通过备战来达到避战而达到和平，空口白话不是真和平，靠实力得到的和平才有保障，才是真正的和平。”

赖清德还说，“中国并吞台湾是中华人民共和国的国家政策”，指对岸除了动用武力，近年来更采取非传统的胁迫手段要逼台湾就范，他强调台湾人民不会屈服，一定会“捍卫国家主权”，维护民主自由宪政的生活方式。

台湾称，大陆的胁迫手段，包括阻挠台湾参加国际组织、终止对台关税减让，或对出口到大陆的台湾商品征收重税，以及放空飘气球到台湾上空等“灰色地带”战术。

赖清德也感谢美国刚宣布对台军售总值3.6亿美元（4.86亿新元）的攻击性无人机和导弹，表示将持续增强台湾国防力量和军事韧性，与民主阵营共同发挥吓阻力量，来维持台海和平稳定。

马英九基金会执行长萧旭岑随后回应，赖清德话只说对一半，唯有忠于《中华民国宪法》的“一中原则”和两岸共同政治基础“九二共识”，台海两岸才能达到真正和平繁荣。他强调备战不能止战，指赖清德的国家战略目标有很大问题，只会将台湾带向险境。

萧旭岑也批评赖清德三度“偷天换日”，把中华民国台独化，包括将“两岸互不隶属”和“两国互不隶属”混为一谈。

在就职满月的记者会上，赖清德也宣布成立有关应对气候变迁、防卫韧性和推动健康的三大任务型编组委员会，由他亲自担任召集人，每三个月开会一次，通过产官学研与民间力量的合作，凝聚共识，回应全球议题，为台湾与世界寻求解方。

不过，在野党不满赖清德就职一个月来的表现，国民党主席朱立伦形容“只看到如同斗鸡的民进党主席”，指赖清德缺乏全民总统的格局。民众党立委黄国昌批评，成立三大委员会反映总统掌握巨大实权，未来如何进行监督制衡？

台湾赖清德（中）在总统府的就职满月记者会中强调，台湾人民热爱和平、与人为善，但必须通过备战以避战，才能达致和平。副总统萧美琴（左）和总统府秘书长潘孟安（右）也出席记者会。（台湾总统府提供）

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