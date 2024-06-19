打击“走线”偷渡赴美 厄瓜多尔7月暂停对中国公民免签

（基多/华盛顿综合讯）随着越来越多中国非法移民利用厄瓜多尔中转前往美国，这个南美洲国家宣布，暂停中国公民免签证入境的待遇。

综合路透社与美国之音报道，厄瓜多尔外交部星期二（6月18日）发布声明称，将从7月1日开始暂停与中国达成的免签协议。

声明说，当局发现大约50%进入厄瓜多尔的中国公民没有“通过正常路线”离开该国，也没有在免签协议允许的90天内离开该国，部分人可能利用厄瓜多尔作为前往其他国家的跳板，因此采取这一措施。

中厄互免签证协定自2016年8月生效。近几年，一些中国民众通过免签政策进入厄瓜多尔，再向北跋涉，穿越中美洲的热带雨林，途经哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加等国，在到达墨西哥后从墨美边境进入美国自首，再在拘留所以宗教等理由申请庇护。这种偷渡方式在中国网上被称为“走线”。

这条长途跋涉的偷渡路线凶险重重，但仍有不少中国民众铤而走险。一些人从抖音等社交媒体上获取“走线”的路线指引，制定徒步赴美的计划，包括要穿适当的鞋子和登山靴、如何找到可靠的当地向导、支付多少酬金等。

据统计数字，美国边境官员2023年在南部边境逮捕了3万7000多名中国公民，是前一年的10倍。

总部位于华盛顿的智库尼斯卡宁中心引述厄瓜多尔官方数据称，在2023年，进入厄瓜多尔达的中国公民达4万8381人次，但离开人次仅达2万4240。

对于厄瓜多尔暂停与中国达成的免签协议，中国外交部发言人林剑星期二在例行记者会上回应说，中国政府坚决反对任何形式的偷渡活动，近年对各种偷渡组织、从事偷渡活动的不法分子保持严打高压态势。

林剑说，中国执法部门正与相关国家开展合作，联合打击跨境偷渡活动，遣返偷渡人员，共同维护国际间人员交流交往秩序。